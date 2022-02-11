Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken öldü mü? Suphi Altındöken'i kim öldürdü? Özgecan Aslan ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Özgecan Aslan, cinayetinin 7. yıl dönümü olan 11 Şubat Cuma günü anılıyor. Vahim olay sonrası Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken tutuklanmış ve cezaveinde öldürülmüştü. Bu kapsamda Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken öldü mü? Suphi Altındöken'i kim öldürdü? soru ve konu başlıklarının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken ve Türkiye'yi derinden sarsan olay ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

ÖZGECAN ASLAN'IN KATİLİ SUPHİ ALTINDÖKEN ÖLDÜ MÜ?

Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken, Adana Kürkçüler Cezaevi'nde mahkum olan Gültekin Alan'ın tabancalı saldırı sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Suphi Altındöken öldü, babası ise yaralandı. Cenazesi Tarsus'a götürülen Altındöken'i mezarlıklar kabul etmeyince Adana'daki bir hastanenin morgunda 5 gün bekletildi. Cenaze 5 günün ardından gizlice ismi verilmeyen bir mezarlığa defnedildi.

SUPHİ ALTINDÖKEN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Özgecan Aslan'ı öldüren Suphi Altındöken Adana Kürkçüler Cezaevi'nde hükümlü olduğu sırada bir diğer mahkum olan Gültekin Alan tarafından öldürüldü.

ÖZGECAN ASLAN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILIYOR!

Özgecan Aslan 11 Şubat 2022 Cuma günü ölümünün 7. yılında anılıyor.

Özgecan Aslan'ın anne ve babası; 11 Şubat 2015'te Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan genç kızlarına ulaşamadıkları için polise kayıp başvurusunda bulundu.

Özgecan Aslan'ı ailesi, arkadaşları ve polis tarafından her yerde aranırken, Tarsus- Mersin- Adana arasında yolcu taşımacılığı yapan 33 B 8756 plakalı minibüsün sürücüsü Ahmet Suphi Altındöken jandarma noktasında durarak otoyola nasıl çıkacağını sordu.

Jandarma, minibüsün tarif ettikleri yol yerine ormanlık alana doğru gittiğini fark edince şüphelenip takibe başladı. Jandarma ekibi, peşinden gittiği minibüsü yol kenarında durdurup arama yaptı. Ahmet Suphi Altındöken ile yanındaki babası Necmettin Altındöken (50) ve Fatih Gökçe'nin (20) bulunduğu minibüste kan izlerine rastlandı. Ahmet Suphi Altındöken, müşteri olarak minibüse aldıkları 2 yolcunun kavga ettiğini o yüzden kan lekelerinin olduğunu ileri sürdü. Gözaltına alınan 3 şüpheli, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Araştırmasını sürdüren jandarma, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın kayıp bilgisi üzerine tekrar minibüsü aramaya başladı. Tarsus'ta yapılan yol kontroller sırasında minibüs, içinde Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe ile birlikte durduruldu. Minibüste yeniden yapılan aramada bulunan kadın şapkası, kayıp öğrencinin babası Mehmet Aslan'a, gösterildi. Mehmet Aslan, şapkanın kızı Özgecan'a ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine sorgulanan Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, genç kızı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini benzin dökerek yaktıklarını, ardından da Çamalan köyü Alman Mezarlığı yakınındaki Cin Deresi yatağına attıklarını itiraf etti. Şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramada, dere yatağında piknik yapılan çamlık alanda, vücudunun bir bölümü yanmış, elleri kesilmiş kadın cesedi bulundu. Yapılan DNA incelemesinde cesedin, üniversiteli Özgecan'a ait olduğu belirlendi.

Genç kızın katili Suphi Altındöken ise jandarma tarafından saklandığı yerde yakalandı. Hakim karşısına çıkan Suphi Altındöken ve Necmettin Altındöken, Fatih Gökçe ağırlaştırılış müebbet cezasına çarptırıldı.

ÖZGECAN ASLAN KİMDİR?

Özgecan Aslan, Mersin'de 22 Ekim 1995 tarihinde, aslen Tuncelili ve Alevi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çağ Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde eğitim görüyordu. Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Özgecan, okuduğu vakıf üniversitesinden yüzde 50 burs kazanmasına karşın annesi Songül Aslan, kızının eğitimi için kendisine bir iş buldu. Yaz tatillerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde çalışmak hayali vardı. Ancak Özgecan Aslan 11 Şubat 2015 tarihinde okulundan evine gitmek için bindiği serviste, tecavüze direndiği için vahşice katledildi.

