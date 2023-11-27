HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özgür Demirtaş'tan Türkiye'nin konuştuğu davayla ilgili önemli açıklama: Oradan da ceza verilmeli

Özgür Demirtaş'tan Türkiye'nin konuştuğu davayla ilgili önemli açıklama: Oradan da ceza verilmeli

27.11.2023 19:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor dünyasını sarsan dolandırıcılık iddiasıyla ilgili her gün yeni bir açıklama geliyor. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabından spor dünyasındaki dolandırıcılık iddiasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demirtaş, 'Kim bu işten kar etti ise ondan tahsilat yapılmalı' dedi. Öte yandan vergi kaçırmayla ilgili de "Niyeti belli ise, oradan da ceza verilmeli." ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş'tan Türkiye'nin konuştuğu davayla ilgili önemli açıklama: Oradan da ceza verilmeli

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemde. Futbolcuların gündemde olan davasıyla ilgili Özgür Demirtaş da açıklamada bulundu.

"VERGİ KAÇIRMA NİYETİ BELLİ İSE ORADAN DA CEZA VERİLMELİ"

Demirtaş olayla ilgili;

"Son günlerde Futbolcuları içeren bir SAADET ZİNCİRİ ponzi dolandırıcılığından bahsediliyor.

Ponzi: Sisteme son girenlerin parası kullanılarak, sisteme ilk girenlere yüksek getiri getiren nitelikli dolandırıcılıktır. Yapılacak şey basit. Kim bu işten kar etti ise ondan tahsilat yapılmalı. Ayrıca Vergi Kaçırma niyeti belli ise, oradan da ceza verilmeli." ifadelerini kullandı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metin Topuz serbest bırakıldı!Metin Topuz serbest bırakıldı!
Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldıGazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı
Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştüErdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
spor dolandırıcılık Özgür Demirtaş
En Çok Okunan Haberler
TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den Alaattin Çakıcı çıkışı

'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den Alaattin Çakıcı çıkışı

Türkiye'nin konuştuğu olayda ses kayıtları ortaya çıktı! "Şaka gibisin, üzme beni"

Türkiye'nin konuştuğu olayda ses kayıtları ortaya çıktı! "Şaka gibisin, üzme beni"

Hablemitoğlu davası tanığı: 'Tetiği çekeni biliyorum ama...'

Hablemitoğlu davası tanığı: 'Tetiği çekeni biliyorum ama...'

İskenderun göle döndü! 1.5 metrelik derinlik...

İskenderun göle döndü! 1.5 metrelik derinlik...

13 milyon dolar 12 metrekarede! Küçük bir odaya sığdı

13 milyon dolar 12 metrekarede! Küçük bir odaya sığdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.