Özgür Demirtaş'tan Türkiye'nin konuştuğu davayla ilgili önemli açıklama: Oradan da ceza verilmeli

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemde. Futbolcuların gündemde olan davasıyla ilgili Özgür Demirtaş da açıklamada bulundu.

"VERGİ KAÇIRMA NİYETİ BELLİ İSE ORADAN DA CEZA VERİLMELİ"

Demirtaş olayla ilgili;

"Son günlerde Futbolcuları içeren bir SAADET ZİNCİRİ ponzi dolandırıcılığından bahsediliyor.

Ponzi: Sisteme son girenlerin parası kullanılarak, sisteme ilk girenlere yüksek getiri getiren nitelikli dolandırıcılıktır. Yapılacak şey basit. Kim bu işten kar etti ise ondan tahsilat yapılmalı. Ayrıca Vergi Kaçırma niyeti belli ise, oradan da ceza verilmeli." ifadelerini kullandı.

Son günlerde Futbolcuları içeren bir SAADET ZİNCİRİ ponzi dolandırıcılığından bahsediliyor.



Ponzi: Sisteme son girenlerin parası kullanılarak, sisteme ilk girenlere yüksek getiri getiren nitelikli dolandırıcılıktır.



Yapılacak şey basit. Kim bu işten kar etti ise ondan tahsilat… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 27, 2023







