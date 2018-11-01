Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sheraton Otel’de başlayan 14. Türkiye Eczacılık Kongresi’nin açılış oturumunun ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dün, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu olayı “örtbas etmek” ile suçladığının hatırlatılması üzerine Özel, “Öyle bir noktadayız ki bir gün Ömer Çelik, Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı hatalar görülmesin diye, Erdoğan ‘2 kere 2 kere 5 eder’ diye buyurdularsa ‘Reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti’ diyecek” ifadesini kullandı. Özgür Özel, şöyle devam etti: “İlk günden itibaren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bütün dünya televizyonları İstanbul’da ne oluyor diye şüpheli durumu ve duyulan endişeyi haberleştirirken, şeffaf bilgilendirme, etkin bir soruşturma ve herkesin içini rahatlatacak şekilde bu konunun üzerine gidilmesi çağrısını yaparken, 5 gün boyunca Suudiler delilleri kararttı, biz çağrıda bulunduk, Adalet ve Kalkınma

Partisi de sustu ve izledi. Cinayeti işleyenler, dezenfektanlarla, kimyasallarla delilleri ortadan kaldırdıktan sonra cinayeti işleyenler, Türkiye’yi terk ettikten sonra cinayetin işlenmesine adeta yardım ve yataklık eden konsolos ülkeyi güvenle terk ettikten sonra bizimkiler, sorumluluklarını hatırladılar ve bir şeyler yapmaya başladılar. Maalesef bazı köşe yazarlarından da bazı siyasetçilerden de sanki olay olur olmaz Türkiye üstüne düşen her şeyi yapmış gibi açıklamalar geldi. Burada ‘kral çıplak’ diye haykırmak Kemal Kılıçdaroğlu’na kaldı. Herkes şunu biliyor ki, Kaşıkçı olayında deliller ortadan kaldırılıp, suçlular, Türkiye’den bir kuş gibi kaçıp gidene kadar Türkiye kılını bile kıpırdatmadı”

Daha sonra bir Türk yetkiliye dayandırılan açıklamalarda, “Biz bunu bilerek yaptık, dünyanın tepkisini ölçtük” dendiğini belirten Özel, “Dünya tepkisiz kalsaydı, tam da Erdoğan’ın başdanışmanının söylediği gibi Suudileri rahatsız etmeyecek kadar olayın kıyısından dolaşıp geçilecekti.” görüşünü savundu. “Halen başdanışman görevdeyse halen ceset bulunamadıysa halen cinayeti işleyenler, Suudi Arabistan’da ise bir yerde suçüstü durumu varsa ağır cezalık bir durum varsa dokunulmazlık durum olmamasına rağmen bunlara dokunulmadıysa bu işin üstüne giden Kemal Kılıçdaroğlu mu bu olayı örtbas ediyor?” sorusunu gündeme getiren Özgür Özel, AK Parti yöneticilerinin gerçeklikten koptuklarını iddia etti. TUNCELİ’DE DONARAK ŞEHİT OLAN İKİ ASKER Özgür Özel’e, Tunceli’de donarak şehit olan iki askerlerle ilgili açıklamalar da soruldu. İki askerin bu şekilde şehit olmasının herkesin yüreğini yaktığına dikkati çeken Özel, bu konuda iktidara sorumluluklarını hatırlatmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi. "ÇOCUKLARDAN ÖRNEK VEREMEDİĞİ İÇİN DEDEDEN ÖRNEK VERİYOR"

Özel, “Kendisi meseleyi dedesine götürüp, dedesinin Sarıkamış’taki şehadetinden bahsediyor. Buna söyleyecek bir sözümüz yok. Herhalde çocuklardan örnek veremediği için dededen örnek veriyor” ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun haklı olarak, “Evladım aslan gibi askerliğini yaptı, seninkiler yapmadı” dediğini belirten Özel, şu değerlendirmede bulundu: “Bu doğru değil yalan diyorlar. Doğrusunu sen söyle. Beyefendi yurt dışında okurken dekontla askerliğini yapmış, diğeri çürük raporu almış. Her yerde selfi yapmayı bilen Erdoğan ailesinin, bir kere de nizamiye önünde oğullarını kışlaya teslim ederken selfisini görseydik ya. Erdoğan’ın üzerine cumhurbaşkanlığı forslu kamuflajları giydiriyorsunuz. Hep birlikte ‘çok yakıştı’ yazıyorsunuz. Bu çok yakışan illa Erdoğan’a yakışacaksa bir kere de Burak Erdoğan’a, Bilal Erdoğan’a yakışsaydı ya. Bütün şehit aileleri, camsız evlerde, sıvasız evlerde oturuyorlar hiç mi yüreğiniz sızlamıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bütün yöneticilerinin bir tane çocuğunun normal yolla askerlik yapmış bir kışlaya teslim fotoğrafı yok mu? Vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söyleyenler, bir kez daha ifşa olmuşlardır. İki oğlu da normal vatandaşın yaptığı askerlik gibi yapmadı. Yalan mı? Biri çürüktü, diğeri dekontla yaptı. Eğer bunu askerlikten sayıyorsa söyleyecek bir söz yok. İkisi de yaptı denilince ‘esas nerede yaptı’ sorusunu sormak lazım. Bir tanesi Ziraat Bankası’nın veznesinde yapmış, bir tanesi de çürük raporu almış. Kamer Genç sormuş yıllar önce, ‘bu çürük raporu neden alındı’ demiş. Cevap, ‘Kişisel bilgidir, paylaşamayız’ demişler. Bugün ortaya koyduklarının da gerçeklikle hiçbir ilgisi yok.”