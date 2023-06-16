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Abdüllatif Şener ‘geçersiz oy attım’ demişti! Sandık tutanağı paylaşıldı… Çok tartışılacak sonuç!

16.06.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’den istifa ettiğini canlı yayında duyuran Abdüllatif Şener’in açıklamaları tartışılmaya devam ediyor. Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini de belirten Şener ikinci turda da ‘geçersiz’ oy kullandığını açıklamıştı. Ancak sosyal medyada yapılan bir paylaşım Şener’i yalanladı. Şener’in oy kullandığı sandık tutanağına göre o sandıktan geçersiz oyun çıkmadığı görüldü. İşte detaylar…

Abdüllatif Şener ‘geçersiz oy attım’ demişti! Sandık tutanağı paylaşıldı… Çok tartışılacak sonuç!

Eski Başbakan Yardımcısı ve 27'nci Dönem CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener’in, katıldığı bir televizyon programında CHP'den istifa ettiğini duyurarak seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklamasının yankıları sürüyor. Şener ilk turda Sinan Oğan’a oy verdiğini ikinci turda da geçersiz oy kullandığını beyan etmişti. Ancak sosyal medyada yapılan bir paylaşım Şener’in bu açıklamasını yalanladı.

Önceki Dönem CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Örgütü Başkanı avukat Şöhret Can Kolsuz sosyal medya hesabından Abdüllatif Şener’in ikinci turda oy kullandığı sandık tutanağını paylaştı. Kolsuz’un paylaştığı tutanağa göre o sandıkta geçersiz oyun olmadığı görüldü.

Kolsuz sandık tutanağını paylaştığı mesajında “Abdüllatif Şener'in geçersiz oy kullandım dediği sandıktan 2. turda geçersiz oy çıkmamış. Ankara/Ümitköy 4090 numaralı sandık. Dün yayında da dillendirildi. Yanılmayı çok isterim ama durum bu.” İfadelerini kullandı.

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Şener’in oy kullandığı sandık tutanağına göre, toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sanıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan’a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkmış. Tutanaktaki sonuca göre ise sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış.

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CHP’DEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Halk TV’de katıldığı bir programda gazeteci Barış Pehlivan'ın, "CHP'den istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Şener, CHP'den istifa ettiğini ve bu istifa kararını 14 Mayıs seçimlerinden sonra aldığını duyurmuştu.

"İLK TURDA SİNAN OĞAN'A OY VERDİM, İKİNCİ TURDA…"

Programın moderatörü Senem Toluay Ilgaz'ın, "İkinci turda kime oy verdiniz?" sorusunu da yanıtlayan Şener, şu ifadeleri kullanmıştı: "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy attım."

Barış Pehlivan'ın "14 Mayıs'ta istifa etmemişken nasıl Sinan Oğan'a oy verdiniz?" sorusunu ise Şener "Verdim" şeklinde yanıtladı.

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu! Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

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