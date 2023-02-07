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  4. Özgür Özel depremin vurduğu Malatya'dan "Herkes bunu söylüyor" diyerek isyan etti: "Yüz binlerce asker nerede? Ordunun, devletin seferber edilmesi lazım"

Özgür Özel depremin vurduğu Malatya'dan "Herkes bunu söylüyor" diyerek isyan etti: "Yüz binlerce asker nerede? Ordunun, devletin seferber edilmesi lazım"

07.02.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin yıkıcı etkilerinin sürdüğü illerden biri olan Malatya'da da diğer illerde olduğu gibi bir yandan enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için bir yandan ise sağ kurtarılanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çalışmalar sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bölgede asker sayısının yetersiz olduğunu belirterek "Herkesin söylediği mesele şu; böyle bir durumda yüz binlerce asker nerede?" ifadelerini kullandı ve "Ordunun, devletin seferber edilmesi lazım" dedi.

Özgür Özel depremin vurduğu Malatya'dan "Herkes bunu söylüyor" diyerek isyan etti: "Yüz binlerce asker nerede? Ordunun, devletin seferber edilmesi lazım"

10 ilimizde büyük yıkımın acılarını sarmak için Türkiye tek yürek oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, öğleden önce yaptığı açıklamada 5 bin 775 binanın yıkıldığını açıkladı. Enkazların altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için çabalar sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Pata küte bu enkazın kaldırılması için yüz binlerce askere ihtiyaç var" diyerek deprem bölgesindeki son duruma dikkat çekti.

"GÜN ASKERLERİN BURAYA GELME GÜNÜ"

Malatya'dan Halk TV canlı yayınına katılan Özel, şunları söyledi:

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"Herkesin söylediği mesele şu; böyle bir durumda yüz binlerce asker nerede? Bırakın şimdi termal kameraları falan, pata küte bu enkazın kaldırılması için yüz binlerce askere ihtiyaç var. Kim varsa; sivil savunma birlikleri, askerler, jandarmalar, gerekirse deniz komandoları. Gün onların buraya gelme günü, askerin buraya sahra mutfaklarını kurma günü, her yere çadırların kurulma günü. Askeri anlamda seferberlik demiyoruz ama ordunun, devletin seferber edilmesi lazım."

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Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 3 binin üzerinde askerin deprem bölgelerinde olduğunu bildirmişti. Bugün ise gazeteci Cüneyt Özdemir, Milli Savunma Bakanlığının 8 bin askerin deprem bölgesinde olduğu açıklamasını aktardı.

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BAKAN ERSOY'LA BİR ARAYA GELDİLER

Özgür Özel, sosyal medya hesabından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldiklerini de şu sözlerle duyurdu:

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"Malatya'daki arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili gördüğümüz eksiklikleri ve önerilerimizi sunmak, belediyelerimizin yapmak istediği katkılar ile ilgili koordinasyon sağlamak amacıyla milletvekillerimizle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldik."

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deprem Özgür Özel

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