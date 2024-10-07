Özgür Özel hamlesini yapmadan Kılıçdaroğlu'na telefon açtı: Benden duyun istedim: Bu ahlaksızlığın içindeler!

CHP'li gazeteci Ebru Küçükaydın'ın gündeme getirdiği 'yasak aşk' iddiası CHP'deki atmosferi gerdi. Durbay iftiraya uğradığını söylerken iddiayı çok sert bir dille reddetmiş, iddiayı gündeme taşıyan CHP'li gazeteci Ebru Küçükaydın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Şimdi de bizzat Özgür Özel'in devreye girdiği öne sürüldü.

CHP'DEN İLK HAMLE: "PARTİ KÜLTÜRÜMÜZE SIĞMAZ"

Küçükaydın'ın söz konusu iddiası üzerine disipline sevk edildiğini duyuran CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığından şu açıklama yapılmıştı.

"3 Ekim 2024 tarihinde Muratpaşa ilçemize kayıtlı olduğu tespit edilen bir parti üyesi tarafından yazılan, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve partili bir belediye başkanımız hakkında gerçek dışı ithamlar içeren haber kamuoyunda tartışma konusu olmuştur.

Söz konusu kişinin yazdığı yazının parti kültürümüze sığmayacağı, dahası partimizin Genel Başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında gerçek dışı, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu doğrultuda, Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın isimli üyenin tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

İDDİANIN HEDEFİNDEKİ DURBAY: BİR ALÇAK, SON DERECE ÇİRKİN BİR YAZIYI DOLAŞIMA SOKTU

Özgür Özel'le birlikte iddianın hedefindeki isim olan Gülşah Durbay da videolu paylaşım yaparak sert bir dille iddiayı reddetmiş, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim. Ameliyat olduğum gündem bu yana organize olmuş, hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım. Geçtiğimiz gün ise bir alçak tarafından son derece çirkin, ipe sapa gelmez, baştan sola yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak ben, ailem ve Sayın Genel Başkanım hedef gösterildi, iftiraya uğradım."

ÖZGÜR ÖZEL DE DEVREYE GİRDİ

Son olarak konuyla ilgili CHP lideri Özgür Özel'den de bir hamle geldi. Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığı iddiaya göre; Özel, eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon açıp Küçükaydın'ın yanı sıra iki kişi hakkında daha suç duyurusunda bulunup dava açacağını ifade etti.

"İKİSİNİN DE KILIÇDAROĞLU ÇEVRESİNDEN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR"

Sosyal medya kullanıcıları Tolgahan Erdoğan ve Gökhan Özbek'in isimlerini veren Saymaz, "İkisinin de Kılıçdaroğlu çevresinden olduğu iddia ediliyor. Bu kişiler hakkında Özgür Özel hem suç duyurusunda bulunmuş hem tazminat davası açmış" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA TELEFON AÇTI: 'BENDEN DUYUN İSTEDİM'"

Özel ile Kılıçdaroğlu arasında geçtiği öne sürülen telefon görüşmesi hakkında Saymaz, "Duyduğum kadarıyla dün gece Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu bu hadiseyle ilgili aramış. Kendisine 'Efendim, sizin çevrenizden bu 3 kişi bu itibarsızlaştırma operasyonunda rol aldı' demiş" ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın aktardığına göre Özel, telefon görüşmesinde Kılıçdaroğlu'na "Bu kişileri mahkemeye vereceğim. Bunlar sizin yanınızda gördüğümüz, iletişiminizi yapan, sizinle birlikte çalışan arkadaşlar. Bunu benden duyun istedim. Bunlar bu ahlaksızlığın içindeler" deyip dava açacağını ifade etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır