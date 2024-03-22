Özgür Özel'in 'darbe' sözleri gündem olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: 'Tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir programda "Gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum" demişti. Özel'in bu sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'dan yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"ŞU AN BURADA 45 BİN KİŞİ VAR"

"Bugün Çankırı bir başka. Epeydir Çankırı ile hasret gidermek istiyordum, nasip bugüneymiş. Aşkınız ve sevdanız için teşekkür ediyorum. Şu anda burada 45 bin kişi var. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin güçlü desteğinizi daima yanımızda hissettik.

"31 MART ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ"

Çankırı'ya bugüne kadar mahcup olmadık, yine mahcup olmayacağız. Çankırı'ya olan minnet borcumuzu daha fazla çalışarak ödeyeceğiz. Bunun için 31 Mart çok ama çok önemli. Sizden 31 Mart'ta bir kez daha destan yazmanızı istiyorum.

Mazlumlara el uzatmak, zalimlerin zulümlerine dur demek için çalıştık, çalışıyoruz. Deprem bölgesinde depremzedeleri tamamlanan evlere yerleştirdik. Bizim gündemimizde deprem bölgesi, dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz, milletimizi layıkıyla temsil etmek, ülkemizin ekonomisini güçlendirmek, Türkiye'yi dünyayı devler ligine yükseltmek var.

"İHA'LARIMIZIN BAŞARILARINI ARTIK CÜMLE ALEM BİLİYOR"

Savunma alanında başarılı işlere imza atıyoruz. Savaş uçağımız ve gemimizi üretir hale geldik. Her türlü ambargoya rağmen 5'inci nesil uçağımız Kaan ilk uçuşunu yaptı. Ülkemizdeki muhalifler kalorifer peteği diyerek bu başarıyı küçümse de düşmanlarımıza büyük korku saldı. 2028'de inşallah Kaan'ı hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz. İHA'larımızın başarılarını artık cümle alem biliyor.

Bölücü Terör Örgütü için artık hiç bir şey güvenli değildir. Devletimize kast etmenin bedelini çok ağır şekilde bu katil sürülerine misliyle ödetiyoruz.

Biz Çankırı ile tüm Türkiye için canla başla çalışırken CHP'nin başını çektiği muhalefetin hali içler acısı. Biz hizmet ve eser bırakıyoruz, muhalefetin bavullarla taşınan paralar dışına elle tutulur hiçbir işleri yok. Dolar ve eurolar bavul ve çantalarda, nereye kadar gideceksiniz? 31 Mart'a kadar... Benim milletim 31 Mart'ta sandığa gömecek.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'DARBE' SÖZLERİ

Bunlar son seçim sonrası değişim diye bir şey başlatmışlardı, sonuç tam fiyasko oldu. Genel Başkan koltuğunda oturan değişti ama CHP'de değişim olmadı. CHP'nin Genel Başkanı darbe sever çıktı. Kafaya bak ya... Sözünün nereye gittiğini bilen genel başkanlar böyle cümleler kuramazlar. Özgür efendiye şu gerçeği hatırlatmakta fayda var; Türkiye'de darbeler dönemi artık kapanmıştır. Her kim milletin iradesine kast ederse karşısında bizi bulur. Özgür Efendinin tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır."

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