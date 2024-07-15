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Özgür Özel "MHP'ye dönmemizi istiyorlar" diyerek sitem etti: Bizden bunu beklemeyin!

15.07.2024 14:51
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15 Temmuz darbe girişiminde Meclis'e ilk gelenlerden biri olan CHP lideri Özgür Özel, darbeye direniş çağrısı da yapmıştı. Özgür Özel o günden sonra yaşananları anlatırken "Biz tek yumruk kalmaya çalışsak MHP'ye dönmemizi istiyorlar" sözleriyle dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Özgür Özel "MHP'ye dönmemizi istiyorlar" diyerek sitem etti: Bizden bunu beklemeyin!

Özgür Özel 15 Temmuz darbe girişiminin ardından siyaset sahnesinde yaşananlara ilişkin mesajlarıyla dikkat çekti. 15 Temmuz için kullanılan 'tiyatro' ifadesine yönelik sert tepkisini dile getiren Özel, "Hatanın büyük kısmı iktidara aittir. Tek yumruk kalmak önemliydi ancak tek yumruk kalamamakta hiçbirimiz masum değiliz" diye konuştu.

"BUGÜN BAŞKA TARİKATLAR BELLİ YERLERDE KÜMELENİYOR"

Cemaatler tarikatlar devlet yönetmek için ortaya çıkmış yapılar değildir. Bunlara mensubiyet devlet görevinde bir kriter olamaz. Ama bugün başka tarikatlar belli yerlerde kümeleniyor. Devletin belli bir düzeni vardır.

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"TEK YUMRUK KALMAYA ÇALIŞSAK MHP'YE DÖNMEMİZİ İSTİYORLAR"

Türkiye’nin tek yumruk kalmayı başarması lazım. 15 Temmuz gecesi tek yumruk olundu ama sonra tek yumruk kalınamadı. Biz tek yumruk kalmaya çalışsak MHP'ye dönmemizi istiyorlar. Biz bambaşka bir partiyiz, bizden bunu beklemeyin. Hatanın büyük kısmı iktidara aittir. Tek yumruk kalmak önemliydi ancak tek yumruk kalamamakta hiçbirimiz masum değiliz, tek yumruk kalamamanın hatası hepimize aittir.

"'TİYATRO' DİYENLERE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİM"

Oturdukları yerden “15 Temmuz tiyatro” diyenler var, çok sert tepki gösterdim. F-16 ile 0,1 derece yukarıdan atsa bütün milletvekilleri ölecekti. Biz onu yaşadık.

'ERKEN SEÇİM' MESAJI: KİTLELERİN SESİ DUYULMAZSA BAŞKA ÇARE YOK

Halk isterse erken seçim olur demiştim. Maalesef yerel seçimlerden bugüne yürütülen ekonomi politikası ülkenin kötü yönetildiğini gösteriyor. Milletin talebini görüyorum. Bu kadar büyük bir kriz içerisinde, bu kitlelerin sesi duyulmazsa seçimden başka bir çare yok.

"KİMSE YARGIYI, BASINI ELE GEÇİREMESİN İSTİYORUZ"

CHP iktidar olduğunda kurumları ele geçirmeye değil, bir daha ele geçirilemeyecek şekilde düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Biz gelip de basını ele geçirelim istemiyoruz. Bir daha kimse basını ele geçiremesin istiyoruz. Gelip de yargıyı ele geçirme niyetinde değiliz. Kimse yargıyı ele geçiremesin derdindeyiz. İktidarlar değişince gelenin bütünüyle devleti ele geçirmeye çalıştığı bir anlayış olmaz.

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ESAD İLE GÖRÜŞME

Esad ile görüşmeyle ilgili bizim attığımız adımların bir başka hareketlenme yaşandığını görüyoruz. Doğrudan resmi bir talepte bulunmadık. Arka kapı diplomasisiyle ne düşünüldüğüne baktık. Bize dönen yaklaşım, resmi talep yapmamız halinde olumlu olacağı yönündeydi. Birkaç gün önce resmi talebimizi yaptık. Biz de Erdoğan da görüşse bu Türkiye'nin lehinedir. Komşunuzla el sıkışmadan kendi güvenliğinizi sağlamanız mümkün değil.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel 15 temmuz
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