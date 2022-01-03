Öztrak, 'Bunlar gerçekten ürkütücü rakamlar' deyip açıkladı: Enflasyon yüzde 82,81

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili olarak "makyajlı" diyen Öztrak, bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun verilerini paylaştı. Öztrak, "2021 Aralık ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 19,35. 2021'in tamamında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 82,81 oldu. Bunlar gerçekten ürkütücü rakamlar" dedi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Öztrak, hükumetin akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, doğal gazdan elektriğe, harçlardan vergilere kadar her şeye zam yaptığını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün enflasyon rakamlarını açıkladığını anımsatan Öztrak, "2021 aralık ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 13,6 oldu. Bu 1994 Nisan ayından bu yana tek bir ayda gerçekleşen en yüksek enflasyon. 2021'in tamamında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 36,1 oldu. Bu da son 20 yılın en yüksek enflasyonu. Bunlar TÜİK'in makyajlı rakamları. Bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun rakamlarına göre ise, 2021 Aralık ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 19,35. 2021'in tamamında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 82,81 oldu. Bunlar gerçekten ürkütücü rakamlar. TÜİK'e göre son bir yılda gıda fiyatları yüzde 44,7, ulaştırma fiyatları yüzde 53,7, mobilya, mefruşat yüzde 44,8, ev aletleri yüzde 48,2 artmış. Tüm bu gruplardaki fiyat artışları da vatandaşın gerçek enflasyonunun en az yüzde 45 olduğunu gösteriyor" dedi.

"ERDOĞAN, BUNLARIN HER İKİSİNDEN DE SINIFTA KALDI"

Öztrak, enflasyon farkının vatandaşın cebine girmeden son zamlarla birlikte elinden alındığını belirterek, "Erdoğan, memur ve emeklinin son zamlarla gasbettiği hakkını telafi etmelidir. Enflasyon farkına ilave bir maaş artışı mutlaka vermelidir. Aksi takdirde emeklinin de memurun da kul hakkını yer. Bir ekonomi yönetiminin başarısının iki göstergesi vardır. Biri düşük enflasyondur, diğeri düşük işsizliktir. Erdoğan, bunların her ikisinden de sınıfta kaldı. Şimdi aynı Erdoğan, 'Karnemdeki kırıkları bir kenara bırakın, şahsıma verdiğim kanaat notunu gösteren ihracata bakın' dedi. Erdoğan kendine verdiği kanaat notunun da kırık olduğunun farkında bile değil. Kanaat notunun ne durumda olduğunu görmeyecek kadar kibre batmış. 2023 için '500 milyar dolar olacak' dediği ihracatın 2022'de bunun ancak yarısını hedef olarak koymakla övünüyor" diye konuştu.

"SANDIKTAN KAÇMA İMKANI DA KALMAMIŞTIR"

Öztrak, milletin çok yorulduğunu savunarak, "Biliyoruz milletimiz çok kızgın. Ama milletimize rica ediyoruz. Hıncını, öfkeni önüne gelecek sandığa sakla. Bu kifayetsiz, beceriksiz, cahil hükumetin ülkeyi yönetme kabiliyeti artık kalmamıştır. Sandıktan kaçma imkanı da kalmamıştır. O sandık milletin önüne yakın zamanda gelecektir. Sandık geldiğinde de elini korkak alıştırma. Aşına göz dikenlere, cebine göz dikenlere, geleceğini çalanlara, en şiddetlisinden tokadını yapıştır" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA



