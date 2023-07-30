HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pakistan'da siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede patlama meydana geldi! 42 ölü, 80 yaralı...

Pakistan'da siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede patlama meydana geldi! 42 ölü, 80 yaralı...

30.07.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir siyasi parti kongresinde patlama meydana geldi. Patlamada 42 kişi hayatını kaybederken, 80 kişi de yaralandı.

Pakistan'da siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede patlama meydana geldi! 42 ölü, 80 yaralı...

Yaşanan patlamada Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi yerel lideri Maulana Ziaullah’ın da aralarında bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetti.

Screenshot_3

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yaralanan 80 kişinin Timergara ve Peşaver şehirlerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı. Patlamanın kongre binası içinde gerçekleştiği belirtilirken, olay yerinde polis inceleme yaptı. Patlamanın nedeni ise henüz açıklanmadı.

"BAJAUR'A YÖNELİK BİR SALDIRIDIR"

JUI-F lideri Hafız Hamdullah yaptığı açıklamada, bazı kişisel işleri nedeniyle bugünkü kongreye katılamadığını söyleyerek, “Patlamayı şiddetle kınıyorum ve arkasındakilere bunun terörizm olduğu mesajını vermek istiyorum. Bu saldırı, insanlığa ve Bajaur’a yönelik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.
JUI-F’nin ilk hedef alınışı olmadığını hatırlatarak patlamanın araştırılmasını talep ettiğini belirten Hamdullah, “Bununla ilgili Mecliste sesimizi yükselttik ama herhangi bir işlem yapılmadı ve bu çalışanlarımız hedef alınmadan önce oldu” dedi. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurşun yağmuruna tuttular! Taksici hayatını kaybettiKurşun yağmuruna tuttular! Taksici hayatını kaybetti
Pençe-Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildiPençe-Kilit'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'tekel cinayeti' yorumu: Alçaklar için yaşasın idamCumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'tekel cinayeti' yorumu: Alçaklar için yaşasın idam
Anahtar Kelimeler:
patlama Pakistan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.