Pandemide çocuk olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nil Sarıçiçek, çocukların pandemiden fiziksel olarak etkilenmelerinin önüne geçmek için yapabilecekleri hatırlatarak önemli bilgiler verdi.

Sosyal mesafe ve hijyen

Öncelikle hepimizin bildiği gibi kalabalık ortamlara zorunlu olmadıkça girmemek, maske hijyen ve mesafe kurallarına uymak ilk yapılacaklarımız arasında. Bir diğeri çocuklara el yıkamayı öğretmek ve bunu hayatlarının bir parçası haline getirmek . En az 30 saniye boyunca sabunla ellerini, parmak aralarını ve bileklerini ovalayarak yıkamalı ve kirli ellerle yüzüne dokunmaması gerektiğini çocuklarımıza anlatmalıyız Yiyeceklerin iyice yıkanarak tüketilmesini sağlamalı ve özellikle bilmediğimiz yerlerde yemek yememeliyiz.

Beslenmeye dikkat

Bir diğer önemli nokta çocuklarımızın beslenmesine dikkat etmek olmalı Sabah kahvaltısı mutlaka yapılmalı gün içerisinde sebze ve meyve tüketmeliler. Özellikle C vitamininden zengin kuşburnu, greyfurt, maydanoz, turunçgiller bunun dışında yumurta, süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve beyaz et gibi hayvansal proteinler, kuru baklagiller gibi bitkisel proteinler tüketilmesi sağlanmalıdır. Yemeklerde soğan, sarımsak gibi doğal antibiyotiklere fazlaca yer vermek uygun olabilir. Yoğurt, kefir, ayran, boza, ev yapımı sirke, şalgam suyu gibi probiyotikten zengin besinler tüketmek, bağırsaktaki probiyotikleri beslemek bağışıklığı destekler.