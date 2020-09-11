Pandemide çocuk olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nil Sarıçiçek, çocukların pandemiden fiziksel olarak etkilenmelerinin önüne geçmek için yapabilecekleri hatırlatarak önemli bilgiler verdi.
Sosyal mesafe ve hijyen
Öncelikle hepimizin bildiği gibi kalabalık ortamlara zorunlu olmadıkça girmemek, maske hijyen ve mesafe kurallarına uymak ilk yapılacaklarımız arasında. Bir diğeri çocuklara el yıkamayı öğretmek ve bunu hayatlarının bir parçası haline getirmek . En az 30 saniye boyunca sabunla ellerini, parmak aralarını ve bileklerini ovalayarak yıkamalı ve kirli ellerle yüzüne dokunmaması gerektiğini çocuklarımıza anlatmalıyız Yiyeceklerin iyice yıkanarak tüketilmesini sağlamalı ve özellikle bilmediğimiz yerlerde yemek yememeliyiz.
Beslenmeye dikkat
Bir diğer önemli nokta çocuklarımızın beslenmesine dikkat etmek olmalı Sabah kahvaltısı mutlaka yapılmalı gün içerisinde sebze ve meyve tüketmeliler. Özellikle C vitamininden zengin kuşburnu, greyfurt, maydanoz, turunçgiller bunun dışında yumurta, süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve beyaz et gibi hayvansal proteinler, kuru baklagiller gibi bitkisel proteinler tüketilmesi sağlanmalıdır. Yemeklerde soğan, sarımsak gibi doğal antibiyotiklere fazlaca yer vermek uygun olabilir. Yoğurt, kefir, ayran, boza, ev yapımı sirke, şalgam suyu gibi probiyotikten zengin besinler tüketmek, bağırsaktaki probiyotikleri beslemek bağışıklığı destekler.
Çocuklarımızı şekerli yiyeceklerden uzak tutmalıyız. Pakete girmiş, marketlerde satılan cips, çikolata, gofret, bisküvi gibi hazır gıdalardan, hamburger, kola gibi fast food dediğimiz beslenme tarzından uzak durmalı. Çünkü fast food beslenme bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek daha kolay hastalanmaya yol açar. Ayrıca su tüketimi de bağışıklık sistemi için yine çok önemlidir. Çocuğunuzun idrarının rengi su tüketiminin yeterli olup olmadığı konusunda fikir verir. Yeterli su tüketen çocukların idrar rengi berraktır. Koyu renkli idrar yapan bir çocuk yeterince su içmiyor demektir. Çocuklarımızın düzenli uyku uymaları sağlanmalıdır. . Güçlü bir bağışıklık için düzenli uyku şarttır.
Erken yatmak önemli
Uykudayken salgılanan hormonlar bağışıklık siteminin güçlenmesinde de etkilidir. Bu nedenle çocukları erken yatmaya alıştırmalıyız. Spor yapmak çocuklarda ve erişkinde güçlü bir bağışıklık sistemi için vazgeçilmezdir. Çocukları spor yapmaya teşvik etmek, desteklemek, hem beden sağlığı, hem ruh sağlığı, hem de güçlü bir bağışıklık için gereklidir.
Dr. Nil SARIÇİÇEK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
www.nilsaricicek.com
Facebook
Instagram
Okuyucu Yorumları 0 yorum