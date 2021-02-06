Pandemide çocuklarda miyop görülme oranı 3 kat arttı

Göz klinikleri tarafından birçok ülkede yapılan araştırmalar, koronavirüs sebebiyle uygulanan kısıtlamalar neticesinde görme bozukluklarında artış yaşandığını gösterdi. Uzmanlara göre, insanların hem iş, hem eğitim, hem de boş zaman aktivitesi olarak ekranları daha sık kullanması göz bozulmalarındaki artışın sebebi olarak görülüyor. Yani gözler, sürekli yakın bir yere ve dijital ekrana odaklanarak uzağa ve doğal alanlara bakmanın faydalarından yararlanamıyor.

Çin'de yapılan bir araştırmada ise yaşları 6 ile 8 arasında değişen 120 bin çocuğun göz sağlığı incelendi. Karantina önlemlerinin sürdüğü 2020 yılı boyunca, bu çocuklarda miyop görülme sıklığının, geçmiş yıllara kıyasla 3 kat arttığı belirlendi. Uzmanlar, özellikle küçük çocuklardaki görme bozukluklarının ilerleyen süreçte ürkütücü sonuçlarının olabileceği konusunda uyarıyor.

'MİYOP PANDEMİYLE BİRLİKTE YÜZDE 6'LARA ÇIKTI'

Miyop, hipermetrop ve astigmatın hastalık olmadığını söyleyen Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, "Günümüzde teknolojik aletlerin kullanımının artmasıyla birlikte miyop sayısı artmaya başladı. Bundan 10 yıl önce yüzde 1,5 ile 2,5 arasında görülen miyop, pandemiyle birlikte yüzde 6’lara kadar çıktı. Tablet bilgisayar, telefon ve televizyon göz sağlığını çok fazla tetikliyor. Online dersler çocukların ve gençlerin tablet ve telefon kullanımı çok artırdı. Pandemi şartlarından dolayı dışarı çıkamayan çocuklar vakit geçirebilmek için teknolojik aletlerle oyun oynayarak zamanlarını doldurmaya başladı. Ekrana aşırı odaklanma göz kaslarının aşırı çalışmasına neden oluyor. Bu durumda miyobu artırıyor" diye konuştu.