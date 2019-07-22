- Papa mektupta 3 kez "uzlaşma" ve "barışma" vurgusu yaptı

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı açıklamada, Papa'nın Suriye'de rejimin lideri Esed'e, İdlib'e özel atıf yapılarak Suriye'deki genel insani duruma ilişkin 28 Haziran'da bir mektup yazdığını bildirdi.

VATİKAN (AA) - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, İdlib'deki sivil halkın içinde bulunduğu dramatik koşullar ve insani durum nedeniyle derinden endişe duyduğu belirtildi.

Parolin, Papa'nın mektubunda, Esed'den "Bu insani yıkımı durdurması için mümkün olan her şeyi yapmasını" talep ettiğini belirtti.

Parolin, Papa Franciscus'un mektubunda sivillerin korunması, okul-hastane gibi sivil yapıların vurulmaması, yerinden edilen insanların evlerine dönmesi ve tutukluların serbest kalması çağrısı yaptığını kaydetti.

Papa'nın uzun yıllardır savaş içindeki Suriye'nin kardeşlik ortamında barışı bulması için dua ettiğini belirten Parolin, mektubunda da 3 kez "uzlaşma" ve "barışma" vurgusu yaptığını, Papa'nın amacının da bu olduğunu ifade etti.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Rusya ve Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ve Serakib ilçesinde yer alan pazar yerlerine dün düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 38'e çıkmıştı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.