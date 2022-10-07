Parayı ödeyen tweet'ini düzeltecek! Sadece 30 dakikanız var

Twitter'da tweet düzenleme dönemi başlıyor. Twitter kullanıcılarının bir kısmı, uzun zamandır talep ettikleri "düzenle" düğmesine kavuştu. Twitter'ın yeni "Düzenle" düğmesinin belirli pazarlarda ücretli abonelerine sunulacağını açıklamasından sadece birkaç gün sonra yeni bir duyuru yaptı. Şirket, özelliğin aylık 4,99 dolar karşılığında alınan Twitter Blue aboneliği aracılığıyla ABD'deki kullanıcılarına da sunulmaya başlayacağını duyurdu. Önceden, tweet düzenleme özelliği yalnızca Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Twitter Blue abonelerine sunuluyordu.

TWEET DÜZENLEME İÇİN 30 DAKİKANIZ OLACAK

Uzun süredir talep edilen "düzenle" düğmesi, kullanıcıların tweet'lerini paylaştıktan sonra 30 dakikaya kadar düzenlemelerine olanak tanıyacak.

Yapılan düzenlemeler kötüye kullanımı önlemek için herkese görünecek ve düzenlenen tweet'lerde o tweet'in düzenlendiğine dair bir ibare yer alacak.

Ayrıca Twitter, kullanıcıların tweetlerini 30 dakikalık süre içinde yalnızca beş kez düzenleyebileceğini söyledi. Bu da tweet düzenleme özelliğinin kötüye kullanımını azaltmak için yapılıyor.

Şirket, "tweet düzenleme" özelliğinin ABD'de "kademeli bir şekilde sunulacağını söyledi.

