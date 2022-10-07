HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Parayı ödeyen tweet'ini düzeltecek! Sadece 30 dakikanız var

Parayı ödeyen tweet'ini düzeltecek! Sadece 30 dakikanız var

07.10.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, ABD'deki kullanıcılarının aylık 4,99 dolar karşılığında abone olabilecekleri Twitter Blue ile, attıkları tweet'leri düzenlemeyi sağlayan tweet düzenleme özelliğine erişebileceklerini duyurdu. Kullanıcılar bir tweet'i yalnızca 5 kez değiştirebilecek. Kullanıcıların bir tweet'i düzenlemek için ise sadece 30 dakikası olacak.

Parayı ödeyen tweet'ini düzeltecek! Sadece 30 dakikanız var

Twitter'da tweet düzenleme dönemi başlıyor. Twitter kullanıcılarının bir kısmı, uzun zamandır talep ettikleri "düzenle" düğmesine kavuştu. Twitter'ın yeni "Düzenle" düğmesinin belirli pazarlarda ücretli abonelerine sunulacağını açıklamasından sadece birkaç gün sonra yeni bir duyuru yaptı. Şirket, özelliğin aylık 4,99 dolar karşılığında alınan Twitter Blue aboneliği aracılığıyla ABD'deki kullanıcılarına da sunulmaya başlayacağını duyurdu. Önceden, tweet düzenleme özelliği yalnızca Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Twitter Blue abonelerine sunuluyordu.

TWEET DÜZENLEME İÇİN 30 DAKİKANIZ OLACAK

Uzun süredir talep edilen "düzenle" düğmesi, kullanıcıların tweet'lerini paylaştıktan sonra 30 dakikaya kadar düzenlemelerine olanak tanıyacak.

Yapılan düzenlemeler kötüye kullanımı önlemek için herkese görünecek ve düzenlenen tweet'lerde o tweet'in düzenlendiğine dair bir ibare yer alacak.

Twitter-1

Böyle olacağı belliydi! Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı davada yeni gelişmeBöyle olacağı belliydi! Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı davada yeni gelişme

Ayrıca Twitter, kullanıcıların tweetlerini 30 dakikalık süre içinde yalnızca beş kez düzenleyebileceğini söyledi. Bu da tweet düzenleme özelliğinin kötüye kullanımını azaltmak için yapılıyor.

Şirket, "tweet düzenleme" özelliğinin ABD'de "kademeli bir şekilde sunulacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kadar çok sorun var ki, oluşturan ekip bile kullanmıyorO kadar çok sorun var ki, oluşturan ekip bile kullanmıyor
'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular... 'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...
Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısıÇok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Twitter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

İlginizi Çekebilir

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Regl kanını yüzüne sürüyor! Sosyal medyadan tepki topladı

Regl kanını yüzüne sürüyor! Sosyal medyadan tepki topladı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.