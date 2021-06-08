Paris’te Kovid önlemlerini ihlal eden ‘lüks partiler’ hakkında soruşturma: Buraya girdikten sonra Kovid diye bir şey kalmıyor

M6 adlı bir özel televizyon kanalının gizli kameralarla söz konusu partileri görüntülemesi ülkede "Zenginlere ayrı, yoksullara ayrı kurallar uygulanıyor" tartışmalarına yol açtı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kuralları ihlal eden bu tür etkinliklerin "kesinlikle kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Fransa'da son dönemde Kovid-19 vakalarında büyük bir artış var. Günlük 40 bin civarında vakanın görüldüğü Fransa, bu alanda Avrupa'da açık ara birinci. 4 Nisan verilerine göre ülkede 5 bin 341 kişi yoğun bakımda.

Bu nedenle temel ihtiyaçları karşılayan dükkanlar dışında tüm mağazalar kapalı. Akşam 7'den sabah 6'ya kadar da sokağa çıkma yasağı var.

Görüntüleri Twitter hesabından da yayınlayan M6, söz konusu partilerin menülerinde havyar ve şampanyanın yer aldığını, menülerin usta şefler tarafından hazırlandığını, mekanlarda maske zorunluluğu olmadığını aktardı.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

????@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le ????#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Paris'in "lüks muhitlerinden birinde" çekildiği söylenen görüntülerde mekana bir apartmanın içinden giriliyor.

Davetli kılığındaki muhabirle konuşan bir garson "Buraya gelenler maske takmıyor, mekana girdikten sonra Kovid diye bir şey kalmıyor" derken duyuluyor.