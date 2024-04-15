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Parkta korkunç cinayet! Silah seslerini duyan telefon sarıldı

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.04.2024 16:59
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir parkta Fırat Erbi (24), kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Silah seslerini duyan çevredekiler ekipleri alarma geçirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erbi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Parkta korkunç cinayet! Silah seslerini duyan telefon sarıldı

Dehşete düşüren olay, saat 06.00 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6100 ve 2936 Sokak kesişimindeki parkta meydana geldi. Fırat Erbi, kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile her iki bacağından vurularak yaralandı.

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Tabanca sesini duyanların ihbarıyla adrese ekipler, sevk edildi. Fırat Erbi, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Erbi, burada yapılan tüm müdahalelere rağman kurtarılamadı.

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Olay yerinde 4 adet boş kovan bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

(DHA)

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