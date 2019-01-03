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"Paşa"nın tedavisine emniyetten destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 16:12 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, çenesi kırık halde bulunan ve "Paşa" adı verilen sokak köpeğinin tedavisi için sosyal medyada başlatılan kampanyaya İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da destek verdi

Zonguldak'ta çenesi kırık halde bulunan ve "Paşa" adı verilen sokak köpeğinin tedavisi için sosyal medyada başlatılan kampanyaya İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katıldı.

Kentte eğitim gören bir grup üniversite öğrencisi, Kozlu ilçesinde sokakta yaralı halde bulunan golden cinsi sokak köpeğinin tedavisi için 2 bin 500 lira toplamak amacıyla sosyal medyada kampanya başlattı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, "Paşa"nın getirildiği veteriner kliniğinde sosyal medyada paylaşılan fotoğrafına, "Zonguldak polisi konuyla ilgilenecek. Konu maddi ise çözülür. Gerisini veteriner bilir." şeklinde yorum yaptı.

Turanlı'nın girişimleriyle köpeğin tedavi parası yardımseverler tarafından karşılandı.

Veteriner hekim Gökmen Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edileceğini ve yaklaşık 45 gün gözetim altında tutulacağını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Koç, "Sosyal medyadan hayvansever dostlarımızın açmış olduğu ilana tepkisiz kalmadı. Kendisi bize ulaşarak, 'gereken neyse arkasında olduklarını' söyledi. Biz de köpeğimizi aldık ve bakıyoruz. Köpeği ameliyat edeceğiz, Allah'ın izniyle daha iyi olacak." diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan da konunun kendilerine bildirilmesinin ardından çalışma başlattıklarını belirterek, köpeğin tedavisi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

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İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı sokak köpeği sosyal medya Zonguldak

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