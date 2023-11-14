'Passat' diyaloğu hafızalardaydı... İYİ Parti'den belediye başkanı olan Mehmet Keleş seneler sonra açıkladı! 'Makam arabam TOGG olacak'

İYİ Parti Düzce Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Keleş, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde 'Passat' diyaloğu ile gündeme gelen Keleş'e sosyal medya üzerinden "Yeniden seçilirseniz makam aracında tercihiniz Togg mu olur Passat mı?" sorusu yöneltildi.

İYİ Partili Keleş, verdiği yanıtta konuyla ilgili daha önce çok fazla spekülasyon geliştirildiğini belirtti.

YILLAR SONRA AÇIKLADI

Özellikle bütün il belediyelerinde kullanılan makam araçlarının belli olduğunu söyleyen Keleş, "Düzce belediyesinde de biz Audi marka bir makam aracı satın almıştık. Benden önceki belediye başkanına ait makam aracı Mercedes'ti. Bizim birinci belediye başkanlığı döneminde makam aracı yine Audi'ye dönüştürüldü. İkinci dönem yani benden sonraki belediye başkanının kullandığı araç da Audi'ydi. Sonra üçüncü dönemde biz tekrar Audi'yle devam ederken; bu yakışıksız bir şekilde birileri tarafından Türkiye çapında dedikodu malzemesi haline getirildi." dedi.

"DEDİKODULAR, BİRER KARALAMA KAMPANYASIYDI"

Hem kendi hem de Düzce'nin imajı açısından bu konu üzerinden zarar gördüğünü belirten Keleş, "Hala da bu konuda üzgünüm. Şu andaki belediye başkanımız da hatta daha üst segment bir araba kullanıyor. O günkü yapılan dedikoduların tamamı Mehmet Keleş'le ilgili karalama kampanyasıydı." ifadelerini kullandı.

"MAKAM ARACI OLARAK TOGG'U KULLANMAK İSTERİM"

Keleş, yeniden Düzce Belediye Başkanı seçilirse yerli üretim olan TOGG'u kullanmak istediğini belirterek "Ama o gün geldiğinde tabiki şartlara da bakmak lazım" diye konuştu.