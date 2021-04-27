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  4. Patlamada ağır yaralanmıştı! 12 gün sonra hayatını yitirdi

Patlamada ağır yaralanmıştı! 12 gün sonra hayatını yitirdi

27.04.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir döküm fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralı olarak kurtarılan işçi, 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. 3 çocuk babası işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirdi.

Patlamada ağır yaralanmıştı! 12 gün sonra hayatını yitirdi

Olay, 15 Mart günü Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm fabrikasında kullanılan kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DURUMU AĞIR OLAN İKİ KİŞİDEN BİRİYDİ!

Patlama sebebiyle çatıya sıçrayan alevlerle çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamada yaralanan 8 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri olan Mesut Tunç, 12 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Aslen Amasya Taşova ilçesi Karlık Köyü nüfusuna kayıtlı olan evli ve 3 çocuk babası Tunç'un cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Körfez Mezarlığında toprağa verilecek.

İHA

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