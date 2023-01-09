HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Patlamayla başladı, alev alev yandı! Fabrika yangınını korku içinde izlediler

Patlamayla başladı, alev alev yandı! Fabrika yangınını korku içinde izlediler

09.01.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kauçuk fabrikasında gece 03.00 sularında yangın çıktı. 14 bin metrekarelik alanda yer alan fabrika yangınına çok sayıda ekip müdahale etti. Yangını vatandaşlar korku içinde izlerken fabrikadan kopan demir parçaları yola fırladı.

Patlamayla başladı, alev alev yandı! Fabrika yangınını korku içinde izlediler

Gece yarısı çıkan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Fabrikada ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çok sayıda ekibin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

genis-haber-arnavutkoyde-kaucuk-fabrikasi-alev-alev-yandipatlama-ile-baslayan-yangin-kamerada_1277_dhaphoto10

Yangın, saat 03.00 sıralarında Karlıbayır Mahalllesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, 14 bin metrekare alanda kurulu kauçuk fabrikasını kısa sürede sardı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

genis-haber-arnavutkoyde-kaucuk-fabrikasi-alev-alev-yandipatlama-ile-baslayan-yangin-kamerada_1277_dhaphoto1

PATLAMA SONRASI DEMİR PARÇALARI YOLA FIRLADI

Yangın sırasında medyana gelen patlama nedeniyle fabrikadan kopan demir parçalarının yola fırladığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 3 noktadan müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Fabrikanın bahçesinde bulunan 2 kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

genis-haber-arnavutkoyde-kaucuk-fabrikasi-alev-alev-yandipatlama-ile-baslayan-yangin-kamerada_1277_dhaphoto2

PATLAMA İLE BAŞLAYAN YANGIN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yangının ilk çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Fabrikanın bahçesinde meydana gelen patlamanın ardından, yangının çıktığı görüldü. Bu sırada bir iş yerinde bulunanlar ise korku ile dışarı çıkarak yangını izledi. 

genis-haber-arnavutkoyde-kaucuk-fabrikasi-alev-alev-yandipatlama-ile-baslayan-yangin-kamerada_1277_dhaphoto3

genis-haber-arnavutkoyde-kaucuk-fabrikasi-alev-alev-yandipatlama-ile-baslayan-yangin-kamerada_1277_dhaphoto4

genis-haber-arnavutkoyde-kaucuk-fabrikasi-alev-alev-yandipatlama-ile-baslayan-yangin-kamerada_1277_dhaphoto5

genis-haber-arnavutkoyde-kaucuk-fabrikasi-alev-alev-yandipatlama-ile-baslayan-yangin-kamerada_1277_dhaphoto6

genis-haber-arnavutkoyde-kaucuk-fabrikasi-alev-alev-yandipatlama-ile-baslayan-yangin-kamerada_1277_dhaphoto7

genis-haber-arnavutkoyde-kaucuk-fabrikasi-alev-alev-yandipatlama-ile-baslayan-yangin-kamerada_1277_dhaphoto8

genis-haber-arnavutkoyde-kaucuk-fabrikasi-alev-alev-yandipatlama-ile-baslayan-yangin-kamerada_1277_dhaphoto9

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de 'ayrılık' cinayeti: Gerçeği 4 ay sonra öğrenince...İzmir'de 'ayrılık' cinayeti: Gerçeği 4 ay sonra öğrenince...
Büyük Çamlıca Camii'ne sıfır araçları stokladılar! 'Nasılsa değerlenir'Büyük Çamlıca Camii'ne sıfır araçları stokladılar! 'Nasılsa değerlenir'
Bir il bu dehşeti konuşuyor! "Eşime mesaj attın"Bir il bu dehşeti konuşuyor! "Eşime mesaj attın"
Anahtar Kelimeler:
yangın

En Çok Okunan Haberler

Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe!

Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe!

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

Jorge Jesus maç sonunda isyan etti! ''Ben böyle bir şey görmedim''

Jorge Jesus maç sonunda isyan etti! ''Ben böyle bir şey görmedim''

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Sapık 'mali müşavir' skandalı! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’

Sapık 'mali müşavir' skandalı! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’

Üniversite öğrencisi genç kızın sır ölümü! Cansız bedeni denizde bulundu

Üniversite öğrencisi genç kızın sır ölümü! Cansız bedeni denizde bulundu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.