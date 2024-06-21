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'Pavyonda 4 erkeği birbirine düşüren 'Afet' erkek çıktı' iddiası sosyal medyayı salladı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

21.06.2024 07:43
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Sosyal medyada paylaşın bir içerik kısa sürede çok sayıda görüntülenme alarak gündeme oturdu. İçerikte Eskişehir'de bir pavyonda 'Afet' isimli bir kadın için 4 erkeğin silahlı çatışmaya girdi, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 'Afet' isimli kadının da erkek olduğu ortaya çıktığı yazıldı. Emniyet'ten bu iddiayla ilgili kısa sürede açıklama geldi.

'Pavyonda 4 erkeği birbirine düşüren 'Afet' erkek çıktı' iddiası sosyal medyayı salladı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce, bir eğlence mekanında kendisini 'Afet' olarak tanıtan kadın için 4 erkeğin silahlı çatışmaya girdiği ve 1 kişinin öldüğüne dair sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

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'ERKEK ÇIKTIĞI' İDDİA EDİLDİ

Eskişehir'de bir sosyal medya kullanıcısı, bir eğlence mekanında kendisini 'Afet' olarak tanıtan kadın için 4 erkeğin silahlı çatışmaya girdiğini, olayda 1 kişinin de öldüğüne dair paylaşımda bulundu. Kadın zannedilen kişinin erkek olduğu belirtilen paylaşımda, "Eskişehir’de bir pavyonda 4 kişi, Afet isimli kadın için birbirine girdi. Silahlı çatışma çıktı ve aralarından 1 kişi öldü. Uğruna katil oldukları Afet’in ise Ali Ergüven isimli bir erkek olduğu ortaya çıktı. Kadın taklidi yapıyormuş. Başka ülkede yaşayamam" denildi.

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PAYLAŞIMI YAPAN ARANIYOR

Paylaşım kısa sürede 500 bin görüntülemenin üzerine çıkarken, polis ekiplerince, bahsedilen olayla ilgili inceleme yapıldı. Paylaşımdaki olayın asılsız olduğu tespit edilirken, sosyal medyada paylaşım yapan ilk kişinin kimliğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal mecralarda yayılan paylaşıma göre Eskişehir’de bir eğlence yerinde 4 kişinin birbirine girdiği ve çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin öldüğü şeklinde yapılan paylaşımın asılsız anlaşılmış olup, paylaşımı yapan şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Eskişehir afet eğlence mekanları
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