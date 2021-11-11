Ölü derilere elveda diyebilirsiniz! Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz doğal peeling tarifleri

Kozmetik mağazaları ve market raflarında türlü renkte ve kokuda, çekici ambalajlarıyla karşımıza çıkıyor peeling ürünleri. Çoğu zaman içeriğini okumadan satın aldığımız bu ürünler, bilemediğimiz bir alerji yüzünden cildimizde hassasiyete sebep olabiliyor. Siz de kendi doğal kozmetik ürünlerinizi evde hazırlamak istemez misiniz? Öyleyse işe, sizin için hazırladığımız doğal peeling tariflerine bir göz atarak başlayabilirsiniz.
Özellikle sivilce ve siyah nokta problemlerinden şikayetçiyseniz bu tarif tam size göre!
Yarım fincan toz şekeri, küçük bir kavanoza dökün. Esmer veya beyaz şeker kullanabilirsiniz.
Şekerin üzerine benmari usulü erittiğiniz Hindistan cevizi yağını dökün ve iyice karıştırın.
Sonra dilediğiniz herhangi bir aromatik yağı ekleyin ve güzelce karıştırın. Özellikle çay ağacı yağı ilavesi, akne problemlerini çözme konusunda size daha fazla yardımcı olacak.
Yulaf, özellikle sivilceli ciltler için tam bir kurtarıcı. Tarifin içeriğindeki bal ve yoğurt ikilisi de ciltte dezenfektan görevi görüyor.
Sivilceli ve pürüzlü bir ciltten muzdaripseniz kurtarıcı karışımınız için küçük bir kavanoz hazırlayarak işe başlayın.
Hepsinden birer tatlı kaşığı olmak üzere bal, yulaf, yoğurt, portakal kabuğu rendesi ve pirinç ununu kavanoza alıp güzelce karıştırın.
Tüm karışımı yüzünüze sürdükten sonra maskeyi 15 dakika kadar cildinizde bekletin.
Daha sonra ılık suyla elinizle nazikçe masaj yaparak yüzünüzü yıkayın.
Kivi, içeriğindeki C ve E vitaminleriyle gözenekli ciltleri canlandırmaya ve sıkılaştırmaya yardımcı oluyor.
1 adet kiviyi temizleyin ve blender yardımıyla püre haline getirin. Bunun yerine rendeleme yöntemini de tercih edebilirsiniz.
Kivi püresini küçük bir kavanoza alın.
Üzerine 1 çorba kaşığı yoğurt ve yarım çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip güzelce karıştırın.
Yüzünüzde kuruyana kadar beklettiğiniz karışımı ılık suyla, elinizle nazikçe masaj yaparak yıkayın.
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