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Ölü derilere elveda diyebilirsiniz! Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz doğal peeling tarifleri

11.11.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peeling ürünleri, cildin üst tabakasında oluşan ölü deriyi soyar ve temizler. Çeşitli hammaddelerden üretilen, türlü kokulara sahip kozmetik peelingleri her yerde bulmak mümkün ama bu hazır ürünler içeriğinde binbir kimyasal barındırarak bazen bize "acaba" dedirtebiliyor. Siz de kendi doğal peeling etkili maskenizi, kolayca bulabileceğiniz malzemelerle hazırlamak istiyorsanız, buyurun yazımıza!

Ölü derilere elveda diyebilirsiniz! Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz doğal peeling tarifleri

Kozmetik mağazaları ve market raflarında türlü renkte ve kokuda, çekici ambalajlarıyla karşımıza çıkıyor peeling ürünleri. Çoğu zaman içeriğini okumadan satın aldığımız bu ürünler, bilemediğimiz bir alerji yüzünden cildimizde hassasiyete sebep olabiliyor. Siz de kendi doğal kozmetik ürünlerinizi evde hazırlamak istemez misiniz? Öyleyse işe, sizin için hazırladığımız doğal peeling tariflerine bir göz atarak başlayabilirsiniz.

ŞEKER PEELİNGİ

Özellikle sivilce ve siyah nokta problemlerinden şikayetçiyseniz bu tarif tam size göre!

  • Yarım fincan toz şekeri, küçük bir kavanoza dökün. Esmer veya beyaz şeker kullanabilirsiniz.

  • Şekerin üzerine benmari usulü erittiğiniz Hindistan cevizi yağını dökün ve iyice karıştırın.

  • Sonra dilediğiniz herhangi bir aromatik yağı ekleyin ve güzelce karıştırın. Özellikle çay ağacı yağı ilavesi, akne problemlerini çözme konusunda size daha fazla yardımcı olacak.

  • Hazırladığınız peeling etkili maskeyi özellikle duş öncesi haftada 2-3 kez, cildinize nazikçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz.
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BALLI YULAF MASKESİ

Yulaf, özellikle sivilceli ciltler için tam bir kurtarıcı. Tarifin içeriğindeki bal ve yoğurt ikilisi de ciltte dezenfektan görevi görüyor.

  • Sivilceli ve pürüzlü bir ciltten muzdaripseniz kurtarıcı karışımınız için küçük bir kavanoz hazırlayarak işe başlayın.

  • Hepsinden birer tatlı kaşığı olmak üzere bal, yulaf, yoğurt, portakal kabuğu rendesi ve pirinç ununu kavanoza alıp güzelce karıştırın.

  • Tüm karışımı yüzünüze sürdükten sonra maskeyi 15 dakika kadar cildinizde bekletin.

  • Daha sonra ılık suyla elinizle nazikçe masaj yaparak yüzünüzü yıkayın.

  • Karışımı buzdolabında saklayın ve haftada 1-2 kez uygulayın.

KİVİ MASKESİ

Kivi, içeriğindeki C ve E vitaminleriyle gözenekli ciltleri canlandırmaya ve sıkılaştırmaya yardımcı oluyor.

  • 1 adet kiviyi temizleyin ve blender yardımıyla püre haline getirin. Bunun yerine rendeleme yöntemini de tercih edebilirsiniz.

  • Kivi püresini küçük bir kavanoza alın.

  • Üzerine 1 çorba kaşığı yoğurt ve yarım çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip güzelce karıştırın.

  • Yüzünüzde kuruyana kadar beklettiğiniz karışımı ılık suyla, elinizle nazikçe masaj yaparak yıkayın.

  • Karışımı buzdolabında saklayın ve haftada 2-3 kez, temiz bir yüze uygulayın.
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