Pentagon: Irak'ta saha faaliyetleri ve operasyonları henüz yapılmıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD’nin Irak’taki kuvvetlerinin henüz sahadaki faaliyetlerine tekrar başlamadığını söyledi.

Hoffman, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ile yaşanan gerilim sonrasında Irak'taki faaliyetlerine ara veren ABD’nin ülkedeki eğitim ve operasyon faaliyetlerini başlattığı haberlerine ilişkin bir soruya yanıt veren Hoffman, Suriye’de operasyonların devam ettiğini ancak Irak'ta henüz yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

Hoffman, "Halen onlarla (Irak Güvenlik Güçleri) ile aynı üslerde birlikte kalıyoruz. Operasyon, planlama ve diğer birçok konuda birlikte çalışıyoruz ancak spesifik saha faaliyetleri ve operasyonları henüz yapılmıyor. Şu anda faaliyetlerimizi tamamen tekrar ne zaman başlatabileceğimize bakıyoruz. Bu konuda sizi bilgilendireceğiz." dedi.

ABD'nin Irak’taki üslerini korumak için ülkeye Patriot sistemi gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruları değerlendiren Hoffman, İran’ın füzelerinin yanı sıra ABD kuvvetlerinin aynı zamanda İran destekli güçlerin saldırılarına da maruz kalma riskinin bulunduğunu, bölgedeki ABD komutanının uygun tedbirler aldığını ifade etti.