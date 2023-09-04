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Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışmanlığa götüren düğün: İlk kez orada tanışmışlar! CHP liderinin sağ kolu açıkladı: 'AK Parti'yi bilen biri olarak belki'

04.09.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce AK Parti'de görev alan, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret paylaşımı ortaya çıkan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'den Genel Başkan Danışmanı olarak atanmasıyla ilgili gündem yaratacak yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Yaman ile düğüne katıldıklarını, ardından Yaman'ın danışman olarak atandığını açıkladı. Kuşoğlu atamayı ayrıca "Seçim döneminde acele yapıldı bazı şeyler, ondan dolayı oldu" sözleriyle değerlendirdi.

Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışmanlığa götüren düğün: İlk kez orada tanışmışlar! CHP liderinin sağ kolu açıkladı: 'AK Parti'yi bilen biri olarak belki'

Önce değişim tartışmalarından geçen, ardından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu yaptıkları gizli mutabakatı ifşa etmesinin sancılarını yaşayan CHP'de yeni krizin adı 'Perinaz Mahpeyker Yaman'. Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla tartışmalar yaratan ismin Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanmasından önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile bir düğünde tanıştıkları ortaya çıktı.

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"DÜĞÜNDE TANIŞMIŞTIM, SONRA DANIŞMAN OLMUŞ"

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na "kanı bozuk" sözleriyle hakaret edilen paylaşımı kendisinin yapmadığını öne süren Perinaz Mahpeyker Yaman ile görüntüsü de sosyal medyada yayılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu atama kararını Sözcü'den İsmail Saymaz'a değerlendirdi. "Düğünde tanışmıştım. Ondan sonra danışman olmuş. Bilgim yoktu" diyen Kuşoğlu, tanışıklıklarıyla ilgili "Bir kere de partide ziyaret etmiştir, o kadar" açıklamasını yaptı.

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"MAALESEF OLMUŞ"

Danışmanlığa atanan isimlerin daha önceki paylaşımlarına bakılıp bakılmadığına ilişkin soruya "Herhalde bakılmıştır. Ya da komplo vardır, bilmiyorum. Bakılmaz olur mu, bakılması lazım" şeklinde yanıt veren Kuşoğlu, "Maalesef. Evet, olmuş" dedi.

Yaman'ın görevine devam etmediği ve ne zaman son verildiği bilmecesine Kuşoğlu "Sözlü emirle olmaz, yazılı olması lazım" şeklinde yaklaşırken Yaman'ın göreve kendi referansıyla devam ettiği iddialarını ise "Benim referansımla? O zaman yazılı bir şey çıkması lazım" ifadeleriyle değerlendirdi.

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"AK PARTİ'Yİ BİLEN BİRİSİ OLARAK BELKİ"

Danışmanların kendilerine bildirilmediğini belirten Kuşoğlu, Yaman'ın danışmanlık hizmetiyle ilgili "Bilmiyorum. İş kadını olduğunu söylüyormuş. Daha önce AK Parti'de çalışmış. O tarafı bilen birisi olarak belki" yorumunu getirdi.

Kuşoğlu'nun en dikkat çekici açıklamalarından biri de kararın perde arkasındaki süreçle ilgiliydi. Saymaz'ın "Nerede açık verilmiş?" sorusuna yanıt olarak Kuşoğlu, "Herhalde cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında çok hızlı hareket edilme zorunluluğundan. Kurumsal çalışma olmadı. Acele yapıldı bazı şeyler, ondan dolayı oldu. Bunlar CHP'lileri üzen konular ama CHP'ye zarar veremez. CHP kurumsal bir parti" ifadelerini kullandı.

"GELENE GİT DİYEMİYORSUNUZ"

Kuşoğlu, "Gelenlere git diyemiyorsunuz. Ama resmi bir kurumsal bir şey söz konusu değildi. Gelen insanları kovamazsınız" sözleriyle söyleşiyi noktaladı.

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