Peru 26 Ocak’ta sandık başında

BOGOTA (AA) - Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın Kongreyi feshettiği Peru'da halk, yeni Kongre üyelerini belirlemek için 26 Ocak'ta sandık başında olacak.

Hükümetin tüm çağrılarına rağmen Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilmesiyle ilgili değişiklik için güvenoyu vermek yerine, şeffaflık tartışmalarına neden olan bir süreçle Anayasa Mahkemesine yeni üye belirleyen Kongrenin, Vizcarra tarafından feshedilmesine ilişkin karar, Peru resmi gazetesi El Peruano'da yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Peruluların yeni Kongre üyelerini belirlemek için 26 Ocak'ta sandığa gideceği vurgulanan kararda, hükümetin geçersiz hale geldiği ve Adalet Bakanı Vicente Zeballos'un Başbakan olarak atandığı duyuruldu.

Kongrenin bir önceki Başbakan Fernando Zavala Lombardi'ye 15 Eylül 2017'de, son hükümetin Başbakanı Salvador del Solar'a ise dört gün önce; 27 Eylül'de güvenoyu vermediği hatırlatılan kararda, del Solar’ın dünkü tartışmalı oturuma girmesinin engellenmeye çalışıldığı vurgulandı.

Bu karara göre 26 Ocak'ta seçilecek milletvekilleri 28 Temmuz 2021 yılına kadar görevde bulunacak. Yeni milletvekilleri gelene kadar, lağvedilen 130 sandalyeli Kongre'nin faaliyetlerini mevcut milletvekilleri arasından belirlenen 27 kişilik Daimi Komisyon yürütecek.