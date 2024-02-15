Peru'da ilginç uyuşturucu baskını! Gizli polis bu kılıkta satıcıyı gafil avladı

Peru'da Sevgililer Günü'nde ayı kostümü giymiş hediye kuryeleri taklit eden polis ekipleri bir satıcıya operasyon düzenledi. Kostümlü polisin baskın anları sosyal medyada binlerce kez beğenildi.

HEDİYE BAHANESİYLE KISKIVRAK YAKALADI

Sevgililer Günü hediyesi getirdiğini belirten gizli polis, uyuşturucu satıcısı evinden çıkınca operasyona başlayarak şüphelileri yakaladı.

Oyuncak ayı kıyafetli polisin operasyon görüntüleri dünya medyasında ilgi çekerken polis, görüntüleri sosyal medyadan “İçlerinden biri sevgi dolu bir oyuncak ayı kılığına giren Lima emniyetinden polisler, San Martin de Porres'te iki uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Uyuşturucu madde içeren 1000'den fazla paket ele geçirildi. Seni seviyorsa suç işlemene izin vermez!” mesajıyla paylaştı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





