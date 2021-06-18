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  4. Peru’da madencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 işçi hayatını kaybetti

Peru’da madencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 işçi hayatını kaybetti

18.06.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru’da madencileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 27 işçi hayatını kaybederken, 13 işçi ise yaralandı.

Peru’da madencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 işçi hayatını kaybetti

İngiltere merkezli gümüş ve altın madenciliği şirketi Hochschild Madencilik tarafından yapılan açıklamada, şirketin Peru’da yer alan Pallancata madenindeki değerli metal işçilerini, Peru’nun Arequipa kentine taşıyan otobüsün kaza yaptığı belirtildi.

Kazada 27 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 13 işçinin ise yaralandığı bildirildi.

"BU HABERLE HARAP OLDUK"

Hochschild Madencilik İcra Kurulu Başkanı Ignacio Bustamante yaptığı açıklamada, "Hepimiz bu haberle harap olduk ve halihazırda kapsamlı bir soruşturma başlattık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hochschild’ın Pallancata madeninde geçtiğimiz yıl bir işçi, üstüne kaya düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş fakat söz konusu olay firmanın 2019 yılı raporuna kaydedilmemişti. (İHA)

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