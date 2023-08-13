Pes dedirten anlar! Oynayarak soyguna geldi

Olay, 10 Ağustos’ta Başakşehir Başak Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı bir yatırımcının iş yerine sabah saat 05.00 sıralarında otomobille gelen zanlılar, kuyumcuda bulunan değeri 1 milyon TL olan ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

OYNAYARAK GELDİ, PES DEDİRTTİ!

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir otomobille kuyumcunun önüne gelen kar maskeli ve silahlı zanlılardan birinin oynayarak kuyumcuya yönelmesi ise bu kadarına da pes dedirtti.

Zanlılar, kuyumcunun kepengini kırdıktan sonra sürünerek içeri girip, dolaplarda bulunan ürünleri beraberinde getirdikleri çuvallara doldurarak oradan uzaklaştı.

Polis ekiplerinin zanlıları bulmak için çalışmaları sürüyor. (İHA)

