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Pes dedirten anlar! Oynayarak soyguna geldi

13.08.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de bir kuyumcuya gelen yüzleri kar maskeli ve ellerinde silah olan kişiler, sürünerek girdikleri kuyumcudan 1 milyon liralık altın çalarak kayıplara karıştı. Soygun anları güvenlik kamerasına yansırken, zanlılardan birinin kuyumcuya oynayarak gelmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Olay, 10 Ağustos’ta Başakşehir Başak Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı bir yatırımcının iş yerine sabah saat 05.00 sıralarında otomobille gelen zanlılar, kuyumcuda bulunan değeri 1 milyon TL olan ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

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OYNAYARAK GELDİ, PES DEDİRTTİ!

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir otomobille kuyumcunun önüne gelen kar maskeli ve silahlı zanlılardan birinin oynayarak kuyumcuya yönelmesi ise bu kadarına da pes dedirtti.

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Zanlılar, kuyumcunun kepengini kırdıktan sonra sürünerek içeri girip, dolaplarda bulunan ürünleri beraberinde getirdikleri çuvallara doldurarak oradan uzaklaştı.

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Polis ekiplerinin zanlıları bulmak için çalışmaları sürüyor. (İHA)

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Kuyumcu Başakşehir soygun hırsızlık

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