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  4. "Pes" dedirten olay! Kız çocuğunu da alet ettiler

"Pes" dedirten olay! Kız çocuğunu da alet ettiler

09.12.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de "Pes" dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. İki kadın, bir küçük kız çocuğunu yönlendirerek hırdavatçının önündeki pazar arabasını çaldırdı. Kadınların küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdığı o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Aralık günü Esenler’de yaşandı.

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KIZ ÇOCUĞUNA PAZAR ARABASINI ÇALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, iki kadın kaldırımda yürüdüğü sırada küçük kız çocuğunu yönlendirerek, hırdavatçının önündeki pazar arabasını çalmasını söyledi. Pazar arabasına yaklaşan küçük kız, kadınlarla göz göze gelerek, onların beğendiği arabayı alarak yoluna devam etti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırdavatçı tanıtım için koyduğu pazar arabalarının eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Esenler
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