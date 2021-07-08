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'Pes' dedirten olay! Turizm şirketinde merdiven altı Covid-19 testi

08.07.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki turizm şirketlerinde merdiven altı olarak Covid-19 testi yapıldığı ortaya çıktı. Polis ve sağlık ekipleri tarafından uygulamanın yapıldığı yerler tek tek kontrol edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde 'Pes' dedirten görüntülerle karşılaşıldı.

'Pes' dedirten olay! Turizm şirketinde merdiven altı Covid-19 testi

Kanal D'de yer alan habere göre; İstanbul'daki bazı turizm şirketleri, artık hastane gibi çalışmaya başladı. Şirketler, özellikle Arap turistlere, 20-25 dolara, merdiven altı test yapıyor. Test skandalı, polislerin de dikkatini çekti ve Emniyet güçleri hareket geçti.

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Fatih Vezneciler'de işlek bir cadde üzerindeki turizm acentelerinin önlerinde stantlar var ve üzerinde Arapça yazılar ile "Covid-19 testi yapılır" yazıyor. Asayiş Büro Amirliği ekipleri acentelere giderek hepsini tek tek kontrol etti.

Denetimlere İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de katıldı. Çünkü, sözde PCR testi yapan turizm şirketlerinin afişinde Sağlık Bakanlığı’nın amblemi vardı.

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TEST ÇUBUKLARI KOLTUĞUN ÜZERİNDE

Şirketin yetkilisi “Biz PCR testi yapmıyoruz. Hemşire çağırıyoruz, hemşireye yaptırıyoruz” diyerek kendini savundu. Ama o ofiste ne bir sağlık görevlisi vardı ne de Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir uygulaması bulunuyordu. Üstelik, test çubuklarının konulduğu yer de bir koltuktu.

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Sağlık Müdürlüğü ekipleri, turizm acentesine, halk sağlığını tehlikeye sokmaktan işlem yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul koronavirüs testi
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