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Peş peşe görüşmeler! BBP lideri Destici'den kritik açıklama: "Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik, MHP listeyi verince..."

07.04.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'ndaki partilerin ayrı listelerle seçime gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Destici'nin, MHP'nin milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etmesine ilişkin açıklaması ise dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Peş peşe görüşmeler! BBP lideri Destici'den kritik açıklama: "Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik, MHP listeyi verince..."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hepimiz ayrı listelerimizle seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi de seçime hazır. Büyük Birlik Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya, seçmenimizin karşısına çıkacağız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİMİZ LİSTEYİ VERİNCE..."

Milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunan MHP'ye hayırlı olsun dileğinde bulunan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim de tabi liste çalışmalarımızda temayül yoklamalarımız bitti. Mülakatlarımız da sona erdi. Listelerimiz hazır. Bugün sayın cumhurbaşkanımızla son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu sadece listelerle ilgili değil. Seçimlere biliyorsunuz biz daha önce tek başımıza gireceğimiz noktasındaki düşüncemizi paylaşmıştım. Ben sadece şunu ifade etmiştim; 'Cumhur İttifakı'ndaki bütün partilerimiz ortak bir listeyle seçime giderlerse bu avantajlı olur. Diyelim ki bizim şu an 4 partimizin oyu yüzde 47-48, bununla biz çok rahat meclisin yüzde 55-60'ını çıkartabiliriz' diye bu düşüncemi daha önce Sayın Cumhurbaşkanımla da, televizyonlarla da paylaştım, söyledim. Ben bu düşüncedeydim. Milliyetçi Hareket Partimiz listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı."

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"HEPİMİZ AYRI LİSTELERİMİZLE SEÇİME GİRİYORUZ"

Demokratik Sol Parti'nin de (DSP) Cumhur İttifakı'na dahil olmasını değerlendiren Destici, şunları kaydetti:

"Onlara da 'hoşgeldiniz' diyorum, 'hayırlı olsun' diyorum. Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesi. Merhum Bülent Ecevit Türkiye'de birkaç dönem başbakanlık yapmış, Kıbrıs Barış Harekatı döneminde başbakanlık yapmış kıymetli bir siyaset adamıydı. Onun geride bıraktığı partisinin bugün Cumhur İttifakı’nı destekliyor olması çok kıymetlidir.

Devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istikbalinin ve istiklalinin yanında olan sol seçmene de bir mesajdır diye düşünüyorum. Yeniden Refah Partisi var henüz listesini vermeyen, biz varız, AK Parti var. Bununla ilgili düşüncelerimi, fikirlerimi paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanı da düşüncelerini, fikirlerini paylaştı. Fatih Erbakan ile de görüşeceğim. Hepimiz ayrı listelerimizle seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi de seçime hazır. Büyük Birlik Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya, seçmenizin karşısına çıkacağız."

(DHA)

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Mustafa Destici MHP bbp

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