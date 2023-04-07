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'Halka açıkça söylemektense...' Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' yorumu! AK Parti'de ekonominin başına geçeceği iddia ediliyordu

07.04.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerine yaklaşılırken attığı 'Mehmet Şimşek' adımının yankıları sürüyor. Eski Maliye Bakanı Şimşek geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından AK Parti ile Şimşek arasındaki temasların devam ettiği konuşulurken İYİ Partili isim "Mehmet Şimşek'i çağırmaları yapılan hataların bir kabulü. Halka açıkça söylemektense bu şekilde yapıyorlar" sözleriyle çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

'Halka açıkça söylemektense...' Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' yorumu! AK Parti'de ekonominin başına geçeceği iddia ediliyordu

Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti ekonomide ilk yıllardaki serbest piyasa politikalarına dönüş seçeneği değerlendiriliyor. Bu kapsamda Mehmet Şimşek ile peş peşe gerçekleşen görüşmeler de gündemdeki yerini koruyor. Millet İttifakı'ndan gelen yoruma göre Şimşek ile sürdürülen temaslar ekonomideki gidişatla ilgili. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, seçimi kazanmaları durumunda ekonomiyi yönetecek isimler arasında kendisi ve Ali Babacan'ın olup olmadığına dair de bir mesaj verdi.

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Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

TOPU LİDERLERE ATTI! EKONOMİNİN BAŞINA GEÇECEK İSİMLER...

Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan Bilge Yılmaz, "Ekonomiyi Ali Babacan ile mi yöneteceksiniz?" sorusuna yanıt olarak topu genel başkanlara attı ve "Bu konuda kararı genel başkanlar verecek, büyük ölçüde de halkın oyları yansıtılacak. Henüz o konuda bana ulaşan bir kararları yok" diye konuştu.

MİLLETVEKİLLİĞİNE BAŞVURDU MU?

Özdemir'in "Siz milletvekilliğine başvurdunuz mu?" sorusuna "Hayır" yanıtını vermesi üzerine Özdemir gülümseyerek "Yeterli cevap bence" dedi.

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"SEÇİME KADAR SÜRDÜRECEKLER, SONRA ÇOK KÖTÜ BİR YERE ÇIKACAK"

Öte yandan Özdemir, Yılmaz'a AK Parti ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşme trafiğini de sordu. "Anlamak çok zor değil" diye yanıt veren Yılmaz, iktidarın ekonomi politikalarını şu sözlerle eleştirdi:

"Uygulanan model, model kelimesine aykırı ama uygulanan ekonomi modeli çöktü. Kurdukları model işlemiyor, onlar da farkında. Seçime kadar taşıma suyla; Suudi Arabistan'dan birkaç milyar dolar, BAE'den, Katar, Rusya, bu paralarla sürülemeyecek bir şeyi seçime kadar sürdürecekler. Gidilen bu yol sonra maalesef çok kötü bir yere çıkacak, onun da farkındalar."

"YAPILAN HATALARIN BİR KABULÜ"

Yılmaz, ayrıca Şimşek'in çağrılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek'i çağırmaları yapılan hataların bir kabulü. Halka açıkça söylemektense bu şekilde yapıyorlar."

ERDOĞAN'DAN MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMASI

Şimşek ile görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ekonomi politikalarımızı güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor" açıklamasını yapmıştı.

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KILIÇDAROĞLU'NUN TWEET'İNİ BEĞENMİŞTİ

Şimşek geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sana söz" tweet'ini beğenmiş, daha sonra yaptığı açıklamada "Maalesef oluyor böyle şeyler! Kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişiz… Affola!" demişti.

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