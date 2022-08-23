Peş peşe iptal edilen konserlerin ardından Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Valilere seslendi: Yok öyle yağma

Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden olan Milyonfest'le ilgili müzik severleri üzecek bir haber geldi. Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyonfest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

"KENDİNE YAKIN İNSANLARIN KONSERLERİ İPTAL EDİLMİYOR"

İptal kararına ilişkin konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, alınan kararın gerekçesi olmadığını ifade ederek, "Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor." dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: YASAKLAMAYA DEVAM EDERSENİZ, MİLYONLARI KARŞINIZDA BULACAKSINIZ

Sosyal medyadan açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!"

Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 23, 2022

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Balıkesir'de düzenlenecek olan Zeytinli Rock Festivali de Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edilmiş ve yargıya taşınmasının ardından yeni bir tarihle düzenleneceği belirtilmişti.

