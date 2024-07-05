Peş peşe orman yangınlarının arkasından o çıktı! Akıllara zarar itiraf: Gözü dönünce her yeri ateşe vermiş

Orman işletme ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerine kızan çoban Murat Kaya (33) ormanları ateşe verdi. Jandarma tarafından yakalanan Kaya itirafı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat'ta son 1 ay içinde Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda çıkan 3 ayrı orman yangınının araştırılması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Yangınların sürekli son yıllarda doğal güzelliğiyle ülke gündeminde yer alan Tazı Kanyonu çevresinde meydana gelmesi ve bölgenin işletmesinin yapılan ihale sonucunda Manavgat Belediyesi'ne verilmesini de dikkate alan JASAT ekipleri, Gaziler Mahallesi çevresinde araştırmalarını yoğunlaştırdı.

YANGINLARIN ARKASINDAN ÇOBAN ÇIKTI

En son 3 Temmuz'da çıkan yangının ardından yapılan araştırma sonucunda şüphelinin, bölgede çobanlık yapan Murat Kaya olduğu tespit edildi.

İTİRAF ETTİ: GÖREVLİLERE KIZIP YAKTIM

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kaya, 3 Temmuz'daki yangınla, 9 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde Gaziler Mahallesi'nde toplam 4 hektarlık orman alanının zarar gördüğü 2 ayrı yangını da kendisinin çıkardığını itiraf etti. Kaya ifadesinde, ormanda gördüğü bazı aksaklıkların düzeltilmesi için gerek orman işletme müdürlüğü gerek elektrik dağıtım şirketini aradığını, gelen giden kimse olmayınca, görevlilerin gelmemesine kızdığı için ormanı yaktığını anlattı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Murat Kaya, sevk edildiği adliyede savcıya da benzer ifade verdi.

Şüpheli Kaya, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





