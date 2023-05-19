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  4. 'Pespaye bir düzen bu' İmamoğlu'ndan dikkat çeken '19 Mayıs kutlamaları' tepkisi: 'Korsan çelenk töreni yapıyoruz' diyerek anlattı

'Pespaye bir düzen bu' İmamoğlu'ndan dikkat çeken '19 Mayıs kutlamaları' tepkisi: 'Korsan çelenk töreni yapıyoruz' diyerek anlattı

19.05.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs kutlamaları kapsamında İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, milli bayramların "kısırlaştırıldığını, sadeleştirildiğini, sıradanlaştırıldığını" savunarak tepkisini dile getirdi. "Bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa burada büyük bir eksiklik vardır" diyen İmamoğlu, "Korsan çelenk töreni yapıyoruz. Devletin hiçbir talimatı yok. Biz bu töreni yaparken 3-4 sene hırpalandık" açıklamasını yaptı.

'Pespaye bir düzen bu' İmamoğlu'ndan dikkat çeken '19 Mayıs kutlamaları' tepkisi: 'Korsan çelenk töreni yapıyoruz' diyerek anlattı

Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan Milli Mücadele'nin 104. yıl dönümünde İstanbul'da Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı, tören düzenlendi. İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, milli bayramların kutlanma biçimine yönelik eleştiriler getirirken "Böylesi kapsayıcı törenlerin hala düzeltilmeden devam etmesini kasıtlı, anlamsız buluyorum. Bu pespaye bir düzendir, düzeltilmesi şarttır" dedi.

"MİLLİ BAYRAMLARI AŞAĞI ÇEKME KONUSUNDA BİR SÜREÇ VAR"

Çelenk koyma töreni sonrası açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu şunları ifade etti:

2011-2012'den itibaren ülkemizde milli bayramların düzeni noktasında ne yazık ki aşağı çekme, sıradanlaştırma konusunda bir süreç işleniyor. Bayramların niteliği, güzelliği, coşkusu paylaştıkça artar. Böylesi bayramlar hissedilir, hissedilmek zorundadır. Hepimiz aslında geleceğe dair umutlarımızı büyütme konusunda, gençlerimizi motive etme konusunda bunlar önemli fırsatlar.

"ÇELENK TÖRENİ YAPALIM, GİRELİM BİR SALONA, GÖSTERİ YAPILSIN GİDELİM... BU DEĞİL"

Tabii ki birçok kurum, kuruluşumuz, belediyelerimiz bunu değerlendirerek insanlarımızı daha coşkulu bir araya getirmek, anlamlı bir şekilde törenleri yapma konusunda gayret içindeler. Hiçbir kurumu, makamı küçümsemiyorum asla, elinden geleni yapan kurum yöneticileri var.
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu bayramın hamisi. Olmaz. Ya da Ankara merkezde Gençlik ve Spor Bakanlığı bu işin hamisi; olmaz, olamaz. Bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa burada büyük bir eksiklik vardır.

O dönemde bu işin FETÖ'cü anlayışla devlete dayatıldığı konusunda net tespitler var. Ama sonrasında bu işi düzeltmek yerine bayramların anlamlı bir biçimde yaşatılması konusunda insanlarımızın daha üst seviyede, devletin en tepesinden, kol kola, omuza omuza olma duygusunu yaratma adına statükocu bir anlayışla bayramları kısırlaştırmak, sadeleştirmek, hatta neredeyse 'çelenk töreni yapalım gidelim, girelim bir salona, 3-4 okul gösteri yapsın gidelim...' Bu değil.

"BAYRAMLARI SIRADANLAŞTIRIYORUZ"

Milli bayramlar Diyarbakır'da da, Trabzon'da da, Eskişehir'de de, Aydın'da da, Adana'da da gençleri bir araya getirecek. Herkes bunu hissedecek. Hissederken geçmişi yaşayacak. Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, dedesini, ninesini, o kadınların mücadelesini, nasıl kurtuluş olduğunu hatırlayacak. Ama biz bayramları sıradanlaştırıyoruz.

"KORSAN ÇELENK TÖRENİ YAPIYORUZ"

Böylesi kapsayıcı törenlerin hala düzeltilmeden devam etmesini kasıtlı, anlamsız buluyorum. Bu pespaye bir düzendir, düzeltilmesi şarttır. Şu anda devletin Spor İl Müdürlüğü'nün töreni sonrasında bizim koyduğumuz çelenklerin korsan olduğunu biliyor musunuz? Korsan çelenk töreni yapıyoruz. Devletin hiçbir talimatı yok. Biz bu töreni yaparken 3-4 sene hırpalandık, çelenklerimiz koyulmadı. Şimdi korsan yapmamıza dönük bir hamle yapılmıyor. Ayıptır, yazıktır. Lafa gelince başka, uygulamaya gelince başka türlü davranışı bu milletimiz tartar.

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Ekrem İmamoğlu

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