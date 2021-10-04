Petal Search ile “İndirimli” Yolculuğa Hazır Mısın?

Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'nde, Türk mühendislerin katkısıyla özel olarak geliştirilerek kullanıcılara benzersiz bir arama deneymi yaşatmasının yanı sıra gerçekleştirdiği iş birlikleri ile de firmaların hedefleri doğrultusunda büyümesine destek olan Petal Search, ARGE Merkezi güvencesini arkasına alarak kullanıcılarıyla ve iş ortaklarıyla beraber arama deneyimini en üst düzeye çıkarmaya devam ediyor.

27 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan kampanya kapsamında Petal Search’e gelen herkes Yolcu360’tan yapılacak araç kiralamalarında geçerli %50 indirim kuponlarından birinin sahibi olacak.

Kampanyaya katılmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli;

Petal Search’ü indir veya aç

Kampanya sayfasına, Petal Search’ten (duyuru görselleri), sosyal medyadan veya internet sitesi gibi kanalları kullanarak ulaş

Katılmak için, şartlar ve koşulları kabul et ve kullanım kodu ile yönlendirme sayfasının yer aldığı "Kuponu Al" butonuna tıkla

Kuponlar Petal Search’te yer alan bir açılır pencerede görüntülenebilecek ve kampanyaya bu sayfadan ulaşmak mümkün olacak.

Kampanya kapsamında verilecek indirim kuponu ile aracını kolayca kiralayıp seyahatini planlayarak, indirimli yolculuğun keyfini çıkaran kişilerden biri de SEN olabilirsin!

Hemen tıkla!

Uygulamayı AppGalery’den indirmek için buraya, HUAWEI dışı cihazlara indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.



