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Pil fabrikasında patlama ve yangın! 20 ölü...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.06.2024 11:18
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Güney Kore'nin başkenti Seul, güne korkunç bir yangın haberiyle uyandı. Bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında şu ana kadar 20 kişi ölürken, ekipler yangını söndürebilmek için seferber olmuş durumda. Pillerin hala patlıyor olması ekiplerin işini zorlaştırıyor.

Pil fabrikasında patlama ve yangın! 20 ölü...

Ülkenin Hwaseong şehrinde bulunan bir lityum pil fabrikasında yerel saatle 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 20 işçi hayatını kaybetti.

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35 BİN PİL PATLADI, YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ

Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının fabrikadaki 35 binden fazla pilin yol açtığı patlamalar nedeniyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Bölgeye sevk edilen 50 itfaiye aracı ve 150 personel ile alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, devam eden patlamaların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.

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Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

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(İHA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
yangın Seul Güney Kore
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