Pilot Hamdi Yılmaz'ın meslektaşları yasta

Aydın'da havalandıktan sonra düşen ve enkazı Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz'ın 5 yıl görev yaptığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezindeki (UZAYTEM) meslektaşları, yaşanan elim kazadan ve Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Aydın Çıldır Havalimanı'ndaki THY Uçuş Akademisi'nde 8 ay önce göreve başlayan Yılmaz'ın önceki görev yeri OMÜ UZAYTEM'de yas var.

UZAYTEM Baş Uçuş Öğretmeni Aydın Alev Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilot Hamdi Yılmaz'ın UZAYTEM'in kuruluşunda yer alan deneyimli bir pilot olduğunu söyledi.

Yılmaz'ın yaşamını yitirmesinden büyük üzündü duyduklarını vurgulayan Gökmen, "Hepimizin, camiamızın başı sağ olsun, Hamdi hocamız UZAYTEM'in kuruluşundan beri yer alan, çok emeği geçen bir hocamızdı, 5 yıl burada görev yaptı. Çok üzgünüz." dedi.

Kendilerine gelen bilgilere göre kazanın meteorolojik şartlardan kaynaklandığı yönünde olduğuna işaret eden Gökmen, şunları dile getirdi: