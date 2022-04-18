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Pilotu kör eden ameliyat! Adeta hayatı karardı, bir daha uçamayacak

18.04.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de görev yapan pilot Emre. E.'nin ameliyat sonrası adeta hayatı karardı. Geçirdiği operasyonda retinası zarar gören pilot, şoke eden gerçeği başka bir hastaneye başvurunca öğrendi. Retinadaki hasarın çok yüksek olduğunu ve tekrar görme ihtimalinin bulunmadığını duyan pilotun sertifikası iptal edildi.

Pilotu kör eden ameliyat! Adeta hayatı karardı, bir daha uçamayacak

Gözündeki kitle nedeniyle ışın tedavisi uygulanan ve bir yıl sonra ameliyat edilen pilot Emre E., şikayetlerinin geçmemesi üzerine başka bir hastaneye başvurdu. Burada şoke eden gerçekle yüzleşen pilot, retinadaki hasarın çok yüksek olduğunu ve tekrar görme ihtimalinin bulunmadığını öğrendi. Operasyonda retinası zarar gören pilotun sertifikası iptal edildi.

GÖZÜNE IŞIN TEDAVİSİ YAPILDI

İzmir'de pilot olarak görev yapan Emre E., Haziran 2018'de sol gözünde bir kitle olduğunu fark etti. Tedavi için İzmir'den İstanbul'a gelen Emre E., ünlü bir göz hastanesine gitti. Prof. Dr. S.T. tarafından Emre E.'nin gözündeki kitleye radyoaktif plak uygulamasıyla ışın tedavisi yapıldı. Gözündeki kitle küçülen pilot, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı hastaneden yapılan tetkikler sonucu uçuşa elverişlidir raporu aldı.

GÖRME KAYBI YAŞAMAYA BAŞLADI

Emre E. bir yıl sonra göz içi sıvısı kirlenmeye başlayınca yine aynı hastanedeki aynı doktor S.T.'ye başvurdu. Prof. S.T., 'vikretomi' (retina cerrahisi) ameliyatı olursa görüşünün düzeleceğini belirterek Emre E.'yi aynı hastanedeki Prof. Dr. F.A.'ya yönlendirdi. F.A. da ameliyat yaptığı pilota antibiyotik ve göz damlaları yazarak eve gönderdi. Sol gözünde görme kaybı yaşayan Emre E., hastaneye geri döndü.

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Akşam Gazetesinde yer alan habere göre; tekrar ameliyat olan Emre E.'nin göz merceği alınarak yerine silikon konuldu ancak iyileşme olmadı.

TEKRAR GÖRME İHTİMALİ YOK

İddiaya göre ameliyatı yapan doktorun pandemi sürecini bahane ederek randevu vermemesi üzerine başka bir doktora başvuran Emre E., retinadaki hasarın çok yüksek olduğunu ve tekrar görme ihtimalinin bulunmadığını öğrendi.

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İzmir
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