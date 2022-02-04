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Pitbull'u sokak köpeğinin yanına getirip, selfie çekti! Esnaf sokak köpeğini sopayla kurtardı

04.02.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen akılalmaz olayda pitbull sahibi bir kişi, köpeğini sokak köpeğinin yanına getirerek selfie çekmeye başladı. Tasma ve ağızlıksız gezdirilen pitpull, saniyeler sonra köpeğe saldırmaya başladı. Esnafın müdahalesiyle kurtulan köpek kaçarken, pitbull sahibi köpeğine vurdukları gerekçesiyle esnafa küfretti.

Pitbull'u sokak köpeğinin yanına getirip, selfie çekti! Esnaf sokak köpeğini sopayla kurtardı

Olay, çarşamba günü Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, tasmasız ve ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğiyle bir sokak köpeğinin yanına geldi. Bu kişi, köpeklerle selfie çekti. Bu sırada pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktı. Pitbull çenesinden ısırdığı sokak köpeğini bırakmayınca, bir esnaf aracından aldığı sopayla pitbulla vurdu. Pitbullun ağzından kurtulan sokak köpeği kaçtı. Pitbullun sahibi ise köpeğine vurdukları gerekçesiyle esnafa küfretti. İhbar üzerine polis ekipleri, pitbullun sahibini bulmak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Pitbull sahibinin köpeğiyle birlikte sokağa geldiği, selfie çektiği anlar, pitbullun köpeğe saldırması ve esnafın köpekleri ayırma çabası, görüntülere yansıdı.

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''BİR ÇOCUĞA DA SALDIRABİLİRDİ''

Sokakta berber dükkanı işleten Yasin Yanardağ, "Pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Yan taraftaki esnaf ağabeyimiz, sopayla köpekleri ayırdı. Daha sonra sahibi, köpeğini savunur gibi bizlere hareket etti. Burada bağırıp çağırdı. Esnafı ayağa kaldırdı. O sırada sokaktan ufak bir çocuk geçse, onu ısırabilirdi. Esnaf ağabeyimiz müdahale etmeseydi sokak köpeği ölmüştü. Köpekte tasma ve ağızlık yoktu. Sahibine de sorduk. Ancak 'köpek benim değil' diye yalan söylemeye çalıştı" dedi.

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(DHA)


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