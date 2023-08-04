Pitonu kümesteki tavukları yerken suçüstü yakaladılar! Stres girince bütün halinde tavukları çıkarttı

Çin’de kaydedilen ve sosyal medyada dikkatleri çeken görüntülerde tavukların bulunduğu bir kümese giren piton adeta dehşet saçtı. Tavukları yemeye başlayan pitonu gören kümes sahibi yılanın dışarı çıkartılması için yetkililere haber verdi. O anlarda 15 kilogram ağırlığındaki üç tavuğu yiyen piton strese girerek avlarını geri çıkarttı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

TRT Haber'in haberine göre, sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde Çinli yetkililer ellerindeki sopalarla pitonu kümesten çıkartmak için yoğun bir çaba sarf etti. Söz konusu görüntülerde pitonun ağzını açarak avlarını tek tek dışarı çıkarttığı görüldü. Pitonun yediği tavukları sindirecek zamanının olmaması nedeniyle tavuklar pitonun midesinden bütün halde çıktı.