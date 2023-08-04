Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Pitonu kümesteki tavukları yerken suçüstü yakaladılar! Stres girince bütün halinde tavukları çıkarttı

    Pitonu kümesteki tavukları yerken suçüstü yakaladılar! Stres girince bütün halinde tavukları çıkarttı

    04.08.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde bir pitonun girdiği kümeste tavukları yemesinden sonra yetkililerin devreye girdiği anlar yer aldı. Pitonun kümesten dışarı çıkartıldığı anlarda strese giren hayvan yediği tavukları bütün halinde geri çıkarttı.

    Çin’de kaydedilen ve sosyal medyada dikkatleri çeken görüntülerde tavukların bulunduğu bir kümese giren piton adeta dehşet saçtı. Tavukları yemeye başlayan pitonu gören kümes sahibi yılanın dışarı çıkartılması için yetkililere haber verdi. O anlarda 15 kilogram ağırlığındaki üç tavuğu yiyen piton strese girerek avlarını geri çıkarttı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    kapak66

    TRT Haber'in haberine göre, sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde Çinli yetkililer ellerindeki sopalarla pitonu kümesten çıkartmak için yoğun bir çaba sarf etti. Söz konusu görüntülerde pitonun ağzını açarak avlarını tek tek dışarı çıkarttığı görüldü. Pitonun yediği tavukları sindirecek zamanının olmaması nedeniyle tavuklar pitonun midesinden bütün halde çıktı.

    İlginizi Çekebilir

    Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

    Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

     Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

    Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

     Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

    Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

     Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

    Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

     90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

    90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

     Su kan gölüne döndü! Kabusu yaşadı

    Su kan gölüne döndü! Kabusu yaşadı

     Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

    Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

     Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

    Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

     Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

    Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

     Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

    Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

     Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

    Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

     4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

    4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

     10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

    10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

     Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

    Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...
    Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattıYarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı
    Eleştirilere isyan etti! “Küçük göğüslerime yorumlardan bıktım”Eleştirilere isyan etti! “Küçük göğüslerime yorumlardan bıktım”
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Çin piton

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

    Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

    İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

    İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

    Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

    Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

    Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

    Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

    Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

    Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.