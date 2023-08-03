Tek bir hatası tüm evinin yanmasına neden oldu! Ailesi canını zar zor kurtardı... Alevler bir anda yükseldi

47 yaşındaki Paul O'Brien, aile yemeğinden sonra 2 sterlinlik (yaklaşık 68,54 TL) değerindeki tek kullanımlık mangalı çöpe atarak 100 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 427 bin TL) değerinde hasara neden oldu. 47 yaşındaki adam çocuklarının yatak odasının kapısını vurmasıyla ve çığlık seslerini duyarak uyandı. Uyandığında ise evinin büyük bir bölümü kaplayan alevlerle karşı karşıya kaldı.

TEHLİKELERİ KONUSUNDA UYARDI

2021 yılında çocuklarıyla birlikte evlerinde çıkan yangından sonra canlarını zor kurtardıklarını ifade eden O’Brien 2 yıl boyunca geçici barınakta yaşamak zorunda kaldı. Şimdilerde eğitim alarak itfaiyeci olan 47 yaşındaki adam, “Ön kapıyı açtık ve oksijen içeri girdiğinde dumanlar daha da yükseldi. Evi duman kapladı. 3-4 dakika içinde evden çıkmamıza rağmen saatlerdir oradaymışız gibi hissettim” dedi.

Tek kullanımlık mangalların söndürülmeden atılmaması gerektiğini söyleyen O’Brien, “Benim yaptığım hatayı yapmayın. Söndürdüğünüzden emin olun hatta suya tutun. Bir anda alevlenerek tüm her şeyinizi kaybetmenize neden olabilir” diye konuştu.