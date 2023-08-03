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    4. Tek bir hatası tüm evinin yanmasına neden oldu! Ailesi canını zar zor kurtardı... Alevler bir anda yükseldi

    Tek bir hatası tüm evinin yanmasına neden oldu! Ailesi canını zar zor kurtardı... Alevler bir anda yükseldi

    03.08.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’de yaşayan Paul O’Brien isimli bir akşam yemeğinden sonra tek kullanımlık mangalı çöpe attı. Aile üyelerinin uykuya gittiği sırada çöpteki mangaldan yükselen dumanlar bir anda tüm evi kapladı. Dumanlarla mücadele eden aile zar zor evden çıkmayı başarırken mülkleri kullanılamaz hale geldi.

    47 yaşındaki Paul O'Brien, aile yemeğinden sonra 2 sterlinlik (yaklaşık 68,54 TL) değerindeki tek kullanımlık mangalı çöpe atarak 100 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 427 bin TL) değerinde hasara neden oldu. 47 yaşındaki adam çocuklarının yatak odasının kapısını vurmasıyla ve çığlık seslerini duyarak uyandı. Uyandığında ise evinin büyük bir bölümü kaplayan alevlerle karşı karşıya kaldı.

    TEHLİKELERİ KONUSUNDA UYARDI

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    2021 yılında çocuklarıyla birlikte evlerinde çıkan yangından sonra canlarını zor kurtardıklarını ifade eden O’Brien 2 yıl boyunca geçici barınakta yaşamak zorunda kaldı. Şimdilerde eğitim alarak itfaiyeci olan 47 yaşındaki adam, “Ön kapıyı açtık ve oksijen içeri girdiğinde dumanlar daha da yükseldi. Evi duman kapladı. 3-4 dakika içinde evden çıkmamıza rağmen saatlerdir oradaymışız gibi hissettim” dedi.

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    Tek kullanımlık mangalların söndürülmeden atılmaması gerektiğini söyleyen O’Brien, “Benim yaptığım hatayı yapmayın. Söndürdüğünüzden emin olun hatta suya tutun. Bir anda alevlenerek tüm her şeyinizi kaybetmenize neden olabilir” diye konuştu.

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