Pixel 4a oldukça farklı bir tasarım ile gelecek

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 730G yonga setinden ve minimumda 6 GB RAM‘den alması beklenen Pixel 4a, bugün bir kez daha ortaya çıktı.
Bildiğiniz gibi Google uzun zamandır çentik kullanmıyordu. Ancak bu modelde Galaxy S10 ile görmeye başladığımız nokta çentik sistemi kullanılacak. Google’ın rakipleri orta segmentte dört kamera sistemi kullanırken, Google ısrarla arka bölümde tek kamera kurulumuna yer verecek.
Telefonun tek arka kamerası yazılım ile bokeh efekti oluşturabilecek. Kutusundan Android 11 ile çıkacak olan bu model, parmak izi okuyucusu için arka bölümde fiziki bir buton ile gelecek. Orta segmentte bildiğiniz gibi ekran entegreli parmak izi okuyucuları pek stabil ve hızlı çalışmıyor. Bu yüzden fiziki bir butona yer verilmesi isabetli bir seçim olmuş.
Mart ayının sonuna doğru tanıtılıp Nisan ayında satışa sunulması beklenen Google’ın yeni uygun fiyatlı telefonu, direkt olarak iPhone 9‘u hedef alacak gibi görünüyor. Eğer Google büyük bir hata yapar ve Pixel 4a’nın fiyatını iPhone 9’a yakın tutarsa başarılı olması çok zor.
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