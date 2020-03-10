Pixel 4a oldukça farklı bir tasarım ile gelecek

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 730G yonga setinden ve minimumda 6 GB RAM‘den alması beklenen Pixel 4a, bugün bir kez daha ortaya çıktı.

GOOGLE PİXEL 4A NOKTA ÇENTİK İLE GELİYOR

Bildiğiniz gibi Google uzun zamandır çentik kullanmıyordu. Ancak bu modelde Galaxy S10 ile görmeye başladığımız nokta çentik sistemi kullanılacak. Google’ın rakipleri orta segmentte dört kamera sistemi kullanırken, Google ısrarla arka bölümde tek kamera kurulumuna yer verecek.

PİXEL 4A'DA PARMAK İZİ SÜRPRİZİ

Telefonun tek arka kamerası yazılım ile bokeh efekti oluşturabilecek. Kutusundan Android 11 ile çıkacak olan bu model, parmak izi okuyucusu için arka bölümde fiziki bir buton ile gelecek. Orta segmentte bildiğiniz gibi ekran entegreli parmak izi okuyucuları pek stabil ve hızlı çalışmıyor. Bu yüzden fiziki bir butona yer verilmesi isabetli bir seçim olmuş.

GOOGLE PİXEL 4A NE ZAMAN TANITILACAK?

Mart ayının sonuna doğru tanıtılıp Nisan ayında satışa sunulması beklenen Google’ın yeni uygun fiyatlı telefonu, direkt olarak iPhone 9‘u hedef alacak gibi görünüyor. Eğer Google büyük bir hata yapar ve Pixel 4a’nın fiyatını iPhone 9’a yakın tutarsa başarılı olması çok zor.

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