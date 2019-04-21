Piyanonun parlak çocuğu yeni başarılar peşinde

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Henüz 3 yıl önce tanıştığı piyanoda geçen sene dünya birinciliği gururunu yaşayan 9 yaşındaki Nisan Öksüz, İtalya'daki uluslararası yarışmada yeni başarı elde etmek için çalışıyor. Müzik eğitimine 6 yaşında orgla başlayan Nisan Öksüz'ün yeteneğini öğretmenleri fark etti. Anne Figen ve baba Cem Öksüz, kızlarının müzikle güçlü bağı üzerine ona piyano aldı. Bu enstrümanın başına oturduğunda ayakları piyano pedalına yetişmeyecek kadar küçük olan Öksüz, piyano ve solfej dersleri gördü. Öksüz, Gülsin Onay ve Gökhan Aybulus gibi piyanistlerden özel dersler de aldı. İtalya'da geçen yıl yapılan Dinu Lipatti Gençler Uluslararası Müzik Yarışması piyano kategorisinde yaş grubunda birinci olan Öksüz, gelecek ay yine aynı ülkede düzenlenecek ve dünyanın birçok yerinden yeteneklerin hünerlerini sergileyeceği uluslararası müzik yarışması Apulia Metropolitan Music Contest'te sahneye çıkacak. Öksüz, bu yarışmada Stephen Heller, Frederic Chopin, Johann Sebastian Bach, Sergey Prokofyev gibi önemli isimlerin eserlerini çalacak. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız İDO, Çocuk Bayramı’nı bisikletlerle karşıladı (Özel) Tek kadın muhtar 4 adaya karşı seçimi kazandı

- "Piyano her şeyi ifade ediyor" Nisan Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyano çalmayı çok sevdiğini belirterek, "Piyano benim için her şeyi ifade ediyor." dedi. Klasik müziğin yanı sıra farklı türlerden şarkıları sevdiğini anlatan Öksüz, dünyaca ünlü müzik grubu Queen'in şarkılarını çalarken solistle aynı duyguları hissettiğini söyledi. Okuldan gelir gelmez piyano başına geçtiğini, her gün birkaç saat çalıştığını ifade eden Öksüz, "Yarışma nedeniyle çok heyecanlıyım. Dereceye girmem mühim değil. Oraya gitmiş olmak benim için çok önemli. Annem, babam çok destek oluyor. Büyüdüğümde müzikle ilgili bir mesleğim olmasa bile enstrümanlar hayatımda olacak." dedi. Öksüz, geçen yıl dünya birinciliği elde ettiği yarışmada kendisine uğur getirdiğine inandığı bazı eşyaları yine yanında götüreceğini belirtti. Bu sene de anneannesinin yarışma için özel diktiği elbiseyi giyeceğini, kulağına sol anahtarı şeklindeki küpeyi takacağını dile getiren Öksüz, yine öğretmeninin verdiği anahtarlığı yanına alacağını kaydetti.