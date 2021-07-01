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Plaj çantanızın vazgeçilmezi yaz ürünleri

01.07.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminde plaj çantalarının olmazsa olmaz ürünlerini sizler için bir araya getirdik…

Plaj çantanızın vazgeçilmezi yaz ürünleri

Yazın en sıcak günlerinde denize girip serinlemeden hemen önce plajda ihtiyaç duyduğumuz ürünler tatilinizin daha keyifli geçmesine yardımcı olur. Plaj çantalarında mutlaka bulunması gereken ürünler sayesinde güneşten korunabilir ve sıcak havanın keyfini çıkarabilirsiniz. İşte plaj çantanızın vazgeçilmez yaz ürünleri…

1- Ray-Ban ile karizmanızı konuşturun

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Ray-Ban Metal Unisex Güneş Gözlüğü markanın en klasik modellerinden. Yaz ve plaj modasına çok yakışacak ürün sayesinde hem şık olun hem de gözlerinizi güneşten koruyun. Karakteristik yuvarlak camlı ve metal çerçeveli gövdesiyle sıcak yaz günlerinde güneşten korkmadan doyasıya gezin. Ray-Ban farkı ile plajda karizmanızı konuşturun.

2- Zararlı ışınlar cildinizi etkilemesin

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Kumsalda güneşlenirken güneşin zararlı ışınlarından korunmak için Sebamed Sun Care Güneş Kremini kullanabilirsiniz. E vitamini içeren özü sayesinde cildinizi korumanın yanında besleyen krem sayesinde doyasıya güneşlenebilirsiniz. Yoğun nemlendirme sağlayarak cildinizi yumuşatır. 50 SPF koruma derecesinde sahip indirimli ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

3- Sıcak havalara karşı güçlü saçlar

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Head & Shoulders Derinlemesine Nemlendirici Saç Bakım Kremi hindistan cevizi yağı içeren formülü ile denizde, havuzda ve yoğun güneşte yıpranan saçlarınızı canlandırır. Saçın hacmini arttıran ürün kadınların plaj çantasında mutlaka bulunması gereken bir üründür. Krem formunda olan ürünü denizden çıktığınızda kolayca saçınıza uygulayabilirsiniz. Head & Shoulders farkıyla, plaj fotoğraflarınızda saçlarınızı güneşe doğru savurun.

4- Plajda müziksiz kalmayın!

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Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic Bluetooth kablosuz kulak içi kulaklık ile kumsalda güneşlenirken doyasıya müzik dinleyin. Kablosuz bluetooth özellikli model sayesinde denizden çıktığınızda jak girişinin ıslanmasına dair endişe duymanıza gerek kalmaz. Güneşlenirken canınız sıkılmadan en sevdiğiniz müzikleri dinlemek için indirimli ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

5- Plajlardaki şıklığınızın tamamlayıcısı

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Özdilek Nice Plaj Havlusu Polca Shell plaj çantalarının olmazsa olmasıdır. Eğlenceli deniz kabuğu desenine ve birbiriyle uyumlu çeşitli renklere sahip havlu sayesinde çektiğiniz plaj fotoğrafları daha estetik görünür. Pamuk alaşımlı ürün deniz sonrası vücudunuzu tahriş etmez, çabuk kurulanmanıza yardımcı olur. Özdilek Nice Plaj Havlusu Polca Shell ile şezlongunuz kuru kalsın.

6- Ayaklarınız artık kızgın kumlarda yanmayacak

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Crocs Classic, Pepper yaz ayları için özel olarak hava alacak şekilde tasarlamıştır. Ürünü sadece plajda değil her yerde giyebilirsiniz. Plajda giydiğiniz zaman bikinize uydurabilir ve şık bir kombin yakalayabilirsiniz. Alev gibi kumlardan korunmanıza yardımcı olan terlikler çabuk kurur ve ön kısmındaki delikleri sayesinde ayaklarınız ıslandığında hızlıca suyu boşaltır. Crocs Classic, Pepper ile konforlu bir tatil yaşayın.

7- Dudaklarınızın nemini korumak için

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Nivea Yoğun Bakım ve Koruma Dudak Bakım Stick ile sıcak havalarda dudaklarnızın kuruyup çatlamasını önleyebilirsiniz. Dudak nemlendiricisi, yalnızca sıcak havadan değil deniz tuzu, klor gibi maddeler nedeniyle de kuruyan dudaklarınızın nemini korur. Ufak boyutu sebebiyle plaj çantanızda rahatça taşıyabilirsiniz.

8- Cildi nemlendirmek için

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Neutrogena Hydro Boost Ekspress Nemlendirici Sprey deniz tuzu ve havuz klorundan kuruyan cildinizi nemlendirir. Jel krem formunda olan ürünü sprey başlığı sayesinde vücudunuzun her yerine rahatça uygulayabilirsiniz. Kolaylıkla plaj çantanızda taşıyabileceğiniz, indirimli fiyatıyla karşınıza çıkan Neutrogena Hydro Boost Ekspress Nemlendirici Sprey ile tatilinizi ferah ve sağlıklı geçirin.

9- Sağlıklı bronzluk için Hawaiian şart!

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Sağlıklı ve hızlı bir şekilde bronzlaşmak için hindistan cevizi yağı içeren Hawaiian Tropic Dark Tan Oil 4 Spf 1 Paket ideal bir üründür. Güneş kremi ile birlikte kullanılması gereken ürün sayesinde uzun süre bronz kalabilirsiniz. 8 saat boyunca suya dayanıklı olan ürünü çabuk bronzlaşmak isteyenlere öneriyoruz.

10- Plajdaki en şık kadın siz olun!

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KESYOO Askılı plaj elbisesi, çiçekli deseni ve salaş formu sayesinde son derece ferah bir üründür. V yakalı kesimi ve uyumlu renkleri sayesinde sizi plajın en şık kadını yapacak elbise şifon olduğu için hızlıca kurur. Denizden çıktıktan hemen sonra giyebilir ve kumsalda boy gösterebilirsiniz.


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