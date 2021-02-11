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PlayStation ve Xbox'a rakip: Huawei MateStation adını taşıyan bir oyun konsolu üretebilir!

11.02.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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PlayStation ve Xbox'a rakip: Huawei MateStation adını taşıyan bir oyun konsolu üretebilir!

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei oyun konsolu pazarına adım atabilir. Weibo'da ortaya çıkan bir iddiaya göre Huawei, PlayStation ve Xbox oyunlarına rakip ve muhtemel adı Huawei MateStation olan bir oyun konsolu için kollarını sıvadı. İddia, birçok kişiyi şaşırtmış durumda.

Huawei akıllı telefon pazarında ilk 5 üreticiden biri konumunda. Fakat Çinli şirket, sadece akıllı telefon üretmiyor. Bunun yanında Huawei'nin kablosuz kulaklıkları, tabletleri, dizüstü bilgisayarları ve modemleri de bulunuyor. Ancak tüm bu ürünlere rağmen firma, şimdilerde gözüne başka bir pazara çevirmiş olabilir; oyun konsolu pazarına.

HUAWEİ MATESTATİON PS'E VE XBOX'A BENZEYECEK

Weibo'da ortaya atılan iddialara göre Huawei, PlayStation ve Xbox'a benzer bir oyun konsolunu geliştiriyor. İddia sahibi olan Weibo yazarı, Huawei'nin oyun konsolunu hakkında detaylı bilgiler sunmuyor ancak şirketin oyun konsolunun ''Huawei MateStation'' adını taşıyabileceğini ifade ediyor. Fakat iddia kaynağı MateStation'dan önce başka bir ürüne işaret ediyor.

PlayStation 5 vs Xbox Series X

ÖNCE OYUNCU BİLGİSAYARI DAHA SONRA OYUN KONSOLU

İddia kaynağı, Huawei'nin MateStation adını taşıması muhtemel oyun konsolundan önce bir oyuncu dizüstü bilgisayarı piyasaya süreceğini söylüyor. Tabii ki tüm bunlar sadece iddialardan oluşuyor ve ötesine geçemiyor.

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