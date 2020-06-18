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Poco F2 Pro gibi ama değil: Poco M2 Pro geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 09:20 | Son Güncelleme

Poco F2 Pro ile amiral gemisi segmentine tekrar merhaba diyen Poco, bu kez Poco M2 Pro ile orta/üst segmente gözünü dikti. Hindistan'ın BIS sertifika kurumunun sitesine göre Poco M2 Pro adında yeni bir akıllı telefon yolda.

Poco F2 Pro gibi ama değil: Poco M2 Pro geliyor!

Poco markası, Poco F2 Pro ile akıllı telefon piyasasına geri döndü. Poco F1 ile dünya çapında iyi bir başarı yakalayan, Poco F2 Pro'yu ise Türkiye gibi pazarlara yeni yeni sunan Poco, görünüşe göre bu başarısını başka segmentlere de taşımak istiyor; örneğin orta/üst segmente.

POCO M2 PRO HİNDİSTAN'DA GÖRÜNDÜ

Hindistan'ın sertifika kuruluşu BIS'te yeni bir Poco telefonunun adı göründü. M2003J6CI model numarasıyla listelenen cihazın Poco M2 Pro olduğu konusunda hemen herkes hemfikir. Zira, bu model adı daha önce Xiaomi'nin resmi sitesinde görüntülenmişti. Fakat cihazın o dönemdeki kod adı gram'dı ve Redmi Note 9'un çekirdek kodlarında yer alıyordu.

Poco M2 Pro

POCO M2 PRO ÖZELLİKLERİ BİLİNMİYOR

Poco M2 Pro'nun sertifika süreçlerinde gözükmesi yakın bir zamanda tanıtılacağını gösteren en büyük kanıtlardan biri. Poco M2 Pro'nun özellikleri hakkında ise neredeyse hiçbir bilgi yok. Ancak telefonun Redmi Note 9 ailesi ile aynı tasarımı paylaşması muhtemel.

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