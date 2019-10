Polikistik over sendromu nasıl belirti veriyor?

Bu sendroma sahip hastaların genellikle diyabet hastalığına meyilli olduğuna dikkat çeken Tüp Bebek Uzmanı Dr. Suat Altmışyedioğlu, bu hastalarda ayrıca obezite ve lipid problemlerine rastladıklarına da dikkat çekti.

Kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluk olan polikistik over sendromuna yaklaşık her 100 kadından 5-10 kadından birinde rastlanıyor. “Düzenli yumurtlama olmamasına bağlı olarak ortaya çıkan ve genetik geçişli bir hastalık olan polikistik over sendromu (PCOS), basit bir adet düzensizliğinden şiddetli bir üreme sağlığı bozukluğuna kadar gidebiliyor” diyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Uzmanı Dr. Suat Altmışyedioğlu, hastalıkla ilgili detaylı bilgiler verirken düzenli olarak adet görmeyen kadınların bu hastalıkla ilgili olarak farkındalık sahibi olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

ULTRASON İNCELEMESİ YARDIMCI OLUYOR

Hastalık gündeme geldiğinde yapılan ultrasonografik tetkiklerde yumurtalıkların büyümüş olarak tespit edilmesi en sık görülen problem. Rahim içi hücrelerde bozulma (hiperplazi) ve rahim kanserine yakalanma riski taşıyan hastalarda aşırı kilo sorunu da varsa risk daha da yükseliyor.