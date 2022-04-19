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Polis aracına bindirilen şüpheli arkasına bakmadan kaçtı

19.04.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'de bir şüpheli iki polis tarafından üst araması yapılarak araca bindirildi. Polislerin araca binme anını fırsat bilen şüpheli arkasına bakmadan kaçtı. Şüphelinin kaçış anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sultanbeyli’de polis merkezine götürülmek üzere polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen bir kişi, iki polisin de polis otosuna binmesiyle araçtan inerek kaçtı. Kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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KAMERALAR HER SANİYESİNİ KAYDETTİ

Sultanbeyli’de yaşanan olayda polis ekipleri S.Ö. isimli kişiyi emniyete götürmek istedi. Üst aramasının ardından polis aracına bindirilen S.Ö. iki polis memurunun polis otosuna geçmesinin ardından kapıyı açıp koşarak hızla uzaklaştı.
Polis otosuna bindirilen şahsın aracın içerisinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis memurları bir şahsı polis otosuna bindiriyor. İki polisin de araca binmesiyle birlikte şahıs aracın kapısını açıp kaçıyor. (İHA)

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polis Şüpheli Sultanbeyli
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