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  4. Polis bile şoke oldu! Saatin içinden uyuşturucu çıktı

Polis bile şoke oldu! Saatin içinden uyuşturucu çıktı

26.09.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Levent'te takip ettikleri bir aracı durduran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün kol saatinin çalışmadığını fark etti. Saatin mıknatısla tutturulmuş arka tarafını açan polis, içerisine gizlenmiş satışa hazır kokain ele geçirdi. Polisi bile şok eden olayda araçtaki 2 torbacı gözaltına alındı.

Polis bile şoke oldu! Saatin içinden uyuşturucu çıktı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus ekipleri, bir süredir takip ettikleri uyuşturucu satıldığı düşünülen aracı Beşiktaş Levazım Mahallesi’nde durdurdu. Polis ekipleri ardından aracın içerisindeki Vedat S. (28) ve Fırat C.’nin (27) şüpheli hareketleri üzerine araçta didik didik arama yaptı. Polis, ardından şahısların üstlerini aradı. GBT sorgularını da yapan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

POLİS ŞAŞKINA DÖNDÜ

Aramalar esnasında Beşiktaş polisi, sürekli olarak saatine bakan sürücü Vedat S.’nin hareketlerinden şüphelenerek kontrol etmek istedi. Bu sırada saatin çalışmadığını anlayan polis, saati alarak incelemeye başladı. Yapılan incelemede saatin arka kapağının mıknatıs yardımıyla tutturulduğunu belirleyen polis, kapağı çıkartınca şaşkına döndü. Polis saatin içinde 5 parça halinde 3.5 gram kokain ele geçirdi. Araçta başka bir saat daha olduğunu gören polis, onun da aynı sistemle kapatıldığını ve içinde yine 5 parça halinde 3.5 gram kokain olduğunu belirledi. Gözaltına alınan araçtaki 2 kişi polis merkezine götürülürken, araç detaylı arama için otoparka çekildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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İstanbul
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